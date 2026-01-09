Прогноз погоди в Україні на вихідні 10-11 січня від Укргідрометцентру

Люди йдуться засніженим містом. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні на вихідні, 10 та 11 січня, очікується доволі різноманітна погода. Прогнозується, що морози не покидатимуть країну, а подекуди посилюватимуться.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Погода в Україні на 10 січня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні на 10 січня від Укргідрометцентру

У суботу південний циклон переміститься на північ від України, поступово втрачаючи активність, в його тиловій частині надходитиме холодне повітря, яке надалі охопить більшість території.

У північній та північно-східній частині невеликий сніг, вранці та вдень на південному сході та сході країни помірний мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на решті території без опадів. На дорогах місцями утримуватиметься ожеледиця.

Вітер 10 січня західний, південно-західний, 7-12 м/с, але вдень у південно-східній частині місцями пориви до 15-18 м/с.

Щодо температури, то в суботу найхолодніше буде у західних та Вінницькій областях, там вночі очікується -13...-18 °С, в денні години -9...-14 °С, у північних, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях вночі та вдень -7...-12 °С.

На решті території в нічні години -3...-8 °С, вдень від -2 °С до +3 °С (в Криму вночі близько 0 °С, вдень +3...+8 °С).

Загальний прогноз погоди на вихідні 10-11 січня

За прогнозами Укргідрометцентру, 10-12 січня в Україні знову очікується різноманітна погода як по датах, так і по території, це особливо буде відчутно 10 та 11 січня, коли погода в південно-східній частині під впливом теплішого повітря з Чорного моря ще буде значно теплішою, ніж на решті території. Особливо в західних областях, де вже господарюватиме холодне повітря з північних напрямків у тиловій частині циклону.

А загалом, у наступні три доби в більшості областей в атмосфері відбуватиметься зміна погодних процесів із теплих південних на холодні з північних напрямків.

У суботу, 10 січня, південний циклон переміститься на Білорусь, поступово втрачаючи активність, в його тиловій частині надходитиме холодне повітря, яке надалі охопить більшість території, тиск зростатиме.

Раніше Діденко розповіла, в яких регіонах України будуть дуже сильні морози на вихідні 10-11 січня.

Також синоптики відповіли, чи будуть цьогоріч в Україні морози до -23 градусів.