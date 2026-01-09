Прогноз погоды в Украине на выходные 10-11 января от Укргидрометцентра

Люди идут по заснеженному городу. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине на выходные, 10 и 11 января, ожидается довольно разнообразная погода. Прогнозируется, что морозы не будут покидать страну, а иногда будут усиливаться.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Погода в Украине на 10 января от Укргидрометцентра

В субботу южный циклон переместится на север от Украины, постепенно теряя активность, в его тыловой части будет поступать холодный воздух, который в дальнейшем охватит большинство территории.

В северной и северо-восточной части небольшой снег, утром и днем на юго-востоке и востоке страны умеренный мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, на остальной территории без осадков. На дорогах местами будет удерживаться гололедица.

Ветер 10 января западный, юго-западный, 7-12 м/с, но днем в юго-восточной части местами порывы до 15-18 м/с.

Что касается температуры, то в субботу холоднее всего будет в западных и Винницкой областях, там ночью ожидается -13...-18 °С, в дневные часы -9...-14 °С, в северных, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях ночью и днем -7...-12 °С.

На остальной территории в ночные часы -3...-8 °С, днем от -2 °С до +3 °С (в Крыму ночью около 0 °С, днем +3...+8 °С).

Общий прогноз погоды на выходные 10-11 января

По прогнозам Укргидрометцентра, 10-12 января в Украине снова ожидается разнообразная погода как по датам, так и по территории, это особенно будет ощутимо 10 и 11 января, когда погода в юго-восточной части под влиянием теплого воздуха с Черного моря еще будет значительно теплее, чем на остальной территории. Особенно в западных областях, где уже будет хозяйничать холодный воздух с северных направлений в тыловой части циклона.

В целом, в последующие трое суток в большинстве областей в атмосфере будет происходить смена погодных процессов с теплых южных на холодные с северных направлений.

В субботу, 10 января, южный циклон переместится на Беларусь, постепенно теряя активность, в его тыловой части будет поступать холодный воздух, который в дальнейшем охватит большинство территории, давление будет расти.

