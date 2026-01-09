Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Укргидрометцентр удивил прогнозом погоды в Украине на выходные

Укргидрометцентр удивил прогнозом погоды в Украине на выходные

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 22:10
Прогноз погоды в Украине на выходные 10-11 января от Укргидрометцентра
Люди идут по заснеженному городу. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине на выходные, 10 и 11 января, ожидается довольно разнообразная погода. Прогнозируется, что морозы не будут покидать страну, а иногда будут усиливаться.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Реклама
Читайте также:
Погода в Україні на 10 січня
Погода в Украине на 10 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине на 10 января от Укргидрометцентра

В субботу южный циклон переместится на север от Украины, постепенно теряя активность, в его тыловой части будет поступать холодный воздух, который в дальнейшем охватит большинство территории.

В северной и северо-восточной части небольшой снег, утром и днем на юго-востоке и востоке страны умеренный мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, на остальной территории без осадков. На дорогах местами будет удерживаться гололедица.

Ветер 10 января западный, юго-западный, 7-12 м/с, но днем в юго-восточной части местами порывы до 15-18 м/с.

Что касается температуры, то в субботу холоднее всего будет в западных и Винницкой областях, там ночью ожидается -13...-18 °С, в дневные часы -9...-14 °С, в северных, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях ночью и днем -7...-12 °С.

На остальной территории в ночные часы -3...-8 °С, днем от -2 °С до +3 °С (в Крыму ночью около 0 °С, днем +3...+8 °С).

Общий прогноз погоды на выходные 10-11 января

По прогнозам Укргидрометцентра, 10-12 января в Украине снова ожидается разнообразная погода как по датам, так и по территории, это особенно будет ощутимо 10 и 11 января, когда погода в юго-восточной части под влиянием теплого воздуха с Черного моря еще будет значительно теплее, чем на остальной территории. Особенно в западных областях, где уже будет хозяйничать холодный воздух с северных направлений в тыловой части циклона.

В целом, в последующие трое суток в большинстве областей в атмосфере будет происходить смена погодных процессов с теплых южных на холодные с северных направлений.

В субботу, 10 января, южный циклон переместится на Беларусь, постепенно теряя активность, в его тыловой части будет поступать холодный воздух, который в дальнейшем охватит большинство территории, давление будет расти.

Ранее Диденко рассказала, в каких регионах Украины будут очень сильные морозы на выходные 10-11 января.

Также синоптики ответили, будут ли в этом году в Украине морозы до -23 градусов.

Укргидрометцентр зима морозы прогноз погоды погода в Украине снегопад
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации