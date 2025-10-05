Погода сьогодні, 5 жовтня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на неділю, 5 жовтня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Очікуються опади.

Про це в суботу, 4 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 5 жовтня

Карта погода в Україні від Укргідрометцентру

Пройдуть помірні, удень у східних областях місцями значні дощі. Без істотних опадів удень буде лише в більшості південних областей.

Уночі та вранці в західних і північних регіонах подекуди утвориться туман. Вітер із заходу та південного заходу сягне 7–12 м/с, а місцями в Карпатах — 15–20 м/с.

Уночі стовпчики термометрів знизяться до +6...+11 °С, удень піднімуться до +11...+16 °С, на півдні та сході — до +18 °С. У західних регіонах буде +3...+8 °С уночі та +8...+13 °С.

На високор'ї Карпат передбачаються мокрий сніг і дощ. Упродовж доби температура коливатиметься від -2 °С до +3 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями, часом дощ. Уночі та вранці в області місцями виникне туман. Швидкість південно-західного вітру становитиме 7–12 м/с. Уночі у столиці очікується +8...+10 °С, а на Київщині — +6...+11 °С. Удень у столиці потеплішає до +13...+15 °С, а в області — до +11...+16 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 5 жовтня найхолодніше буде на заході, а найтепліше — на сході та південному сході.

Які температури очікуються:

у західних областях — +9...+12 °С;

у північних областях — +12...+14 °С;

у центральних областях — +12+18 °С;

у південній частині +15...+19 °С, у Криму — до +20 °С;

у східних областях — +15...+18 °С.

Дощі пройдуть у південних областях, крім Одещини, а також у східних регіонах і подекуди на заході. На решті території без опадів.

У Києві буде переважно без опадів. Денна температура повітря коливатиметься в межах +14...+15 °С.

Нагадаємо, в Одесі 5 жовтня опади очікуються лише вночі, але синоптики прогнозують сильний вітер. Уранці буде прохолодно, удень — до +16 °С.

Також ми повідомляли, що 5 жовтня в Україні йтимуть дощі. Пориви вітру місцями сягнуть 20 м/с.