Україна
Зливи, мороз і шквали — яка погода буде в Україні сьогодні

Зливи, мороз і шквали — яка погода буде в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 06:25
Погода сьогодні, 5 жовтня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Люди йдуть вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на неділю, 5 жовтня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Очікуються опади. 

Про це в суботу, 4 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 5 жовтня 

Погода в Україні 5 жовтня 2025 року
Карта погода в Україні від Укргідрометцентру

Пройдуть помірні, удень у східних областях місцями значні дощі. Без істотних опадів удень буде лише в більшості південних областей.

Уночі та вранці в західних і північних регіонах подекуди утвориться туман. Вітер із заходу та південного заходу сягне 7–12 м/с, а місцями в Карпатах — 15–20 м/с. 

Уночі стовпчики термометрів знизяться до +6...+11 °С, удень піднімуться до +11...+16 °С, на півдні та сході — до +18 °С. У західних регіонах буде +3...+8 °С уночі та +8...+13 °С. 

На високор'ї Карпат передбачаються мокрий сніг і дощ. Упродовж доби температура коливатиметься від -2 °С до +3 °С.

Температури в Україні 5 жовтня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями, часом дощ. Уночі та вранці в області місцями виникне туман. Швидкість південно-західного вітру становитиме 7–12 м/с. Уночі у столиці очікується +8...+10 °С, а на Київщині — +6...+11 °С. Удень у столиці потеплішає до +13...+15 °С, а в області — до +11...+16 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 5 жовтня найхолодніше буде на заході, а найтепліше — на сході та південному сході. 

Які температури очікуються: 

  • у західних областях — +9...+12 °С;
  • у північних областях — +12...+14 °С;
  • у центральних областях — +12+18 °С;
  • у південній частині +15...+19 °С, у Криму — до +20 °С;
  • у східних областях — +15...+18 °С.

Дощі пройдуть у південних областях, крім Одещини, а також у східних регіонах і подекуди на заході. На решті території без опадів.

У Києві буде переважно без опадів. Денна температура повітря коливатиметься в межах +14...+15 °С.

Нагадаємо, в Одесі 5 жовтня опади очікуються лише вночі, але синоптики прогнозують сильний вітер. Уранці буде прохолодно, удень — до +16 °С.

Також ми повідомляли, що 5 жовтня в Україні йтимуть дощі. Пориви вітру місцями сягнуть 20 м/с.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
