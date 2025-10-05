Погода сегодня, 5 октября, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди идут по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 5 октября, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. Ожидаются осадки.

Об этом в субботу, 4 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 5 октября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Пройдут умеренные, днем в восточных областях местами значительные дожди. Без существенных осадков днем будет только в большинстве южных областей.

Ночью и утром в западных и северных регионах местами образуется туман. Ветер с запада и юго-запада достигнет 7–12 м/с, а местами в Карпатах — 15–20 м/с.

Ночью столбики термометров снизятся до +6...+11 °С, днем поднимутся до +11...+16 °С, на юге и востоке — до +18 °С. В западных регионах будет +3...+8 °С ночью и +8...+13 °С.

На высокогорье Карпат предполагаются мокрый снег и дождь. В течение суток температура будет колебаться от -2 °С до +3 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями, временами дождь. Ночью и утром в области местами возникнет туман. Скорость юго-западного ветра составит 7–12 м/с. Ночью в столице ожидается +8...+10 °С, а на Киевщине — +6...+11 °С. Днем в столице потеплеет до +13...+15 °С, а в области — до +11...+16 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 5 октября холоднее всего будет на западе, а теплее всего — на востоке и юго-востоке.

Какие температуры ожидаются:

в западных областях — +9...+12 °С;

в северных областях — +12...+14 °С;

в центральных областях — +12+18 °С;

в южной части +15...+19 °С, в Крыму — до +20 °С;

в восточных областях — +15...+18 °С.

Дожди пройдут в южных областях, кроме Одесской области, а также в восточных регионах и местами на западе. На остальной территории без осадков.

В Киеве будет преимущественно без осадков. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +14...+15 °С.

Напомним, в Одессе 5 октября осадки ожидаются только ночью, но синоптики прогнозируют сильный ветер. Утром будет прохладно, днем — до +16 °С.

Также мы сообщали, что 5 октября в Украине будут идти дожди. Порывы ветра местами достигнут 20 м/с.