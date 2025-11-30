Прогноз погоди на 1 грудня — що передає Наталка Діденко

Дощова погода. Фото: УНІАН

Календарна зима в Україні стартує без снігу та морозів. У перший день грудня на українців чекає хмарність, підвищена вологість та м'які температури по всій країні.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди на 1 грудня

Завтра погода буде переважно хмарною та вологою, а атмосферу формуватимуть дощі та тумани. Опади найбільш ймовірні на півдні, у центральних областях, а також у Карпатах, на Закарпатті та Прикарпатті.

Температура повітря вдень 1 грудня триматиметься в межах +4…+7 °С, а на півдні прогріватиметься до +8…+12 °С. У Києві зима також розпочнеться під щільною хмарністю, а ввечері можливий невеликий дощ. Столичне повітря залишиться м'яким — близько +5…+6 °С.

За прогнозом Діденко, суттєвих змін найближчими днями не очікується — погода збережеться вологою та нестійкою. Лише наприкінці тижня можливе незначне похолодання.

Карта погоди на 1 грудня. Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, синоптики застерігають жителів Київщини про можливі заморозки найближчими днями.

Також фахівці повідомили, якої погоди варто очікувати в Україні протягом грудня.