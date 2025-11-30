Прогноз погоды на 1 декабря — что передает Наталка Диденко

Дождливая погода. Фото: УНИАН

Календарная зима в Украине стартует без снега и морозов. В первый день декабря украинцев ждет облачность, повышенная влажность и мягкие температуры по всей стране.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 1 декабря

Завтра погода будет преимущественно облачной и влажной, а атмосферу будут формировать дожди и туманы. Осадки наиболее вероятны на юге, в центральных областях, а также в Карпатах, на Закарпатье и Прикарпатье.

Температура воздуха днем 1 декабря будет держаться в пределах +4...+7 °С, а на юге будет прогреваться до +8...+12 °С. В Киеве зима также начнется под плотной облачностью, а вечером возможен небольшой дождь. Столичный воздух останется мягким — около +5...+6 °С.

По прогнозу Диденко, существенных изменений в ближайшие дни не ожидается — погода сохранится влажной и неустойчивой. Лишь в конце недели возможно незначительное похолодание.

Напомним, синоптики предостерегают жителей Киевщины о возможных заморозках в ближайшие дни.

Также специалисты сообщили, какой погоды стоит ожидать в Украине в течение декабря.