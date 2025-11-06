Прогноз магнітних бур на 6 листопада — чого чекати метеозалежним

Земля у збудженому стані — прогноз магнітних бур
У четвер, 6 листопада, магнітосфера Землі залишатиметься у збудженому стані. Проте суттєвих магнітних бур не прогнозується.
Про це повідомляє Meteoprog.
Прогноз магнітних бур на 6 листопада
За останню добу сонячна активність була підвищеною — на Сонці зафіксували 11 спалахів класу С, два спалахи класу М і два потужні спалахи класу Х, найбільший з яких досяг рівня Х1,8.
Спалахи Х-класу є найсильнішими серед усіх типів.
Такі явища трапляються нечасто, але якщо вони спрямовані у бік Землі, то можуть викликати радіаційні бурі, що пошкоджують супутники, системи зв'язку та енергетичну інфраструктуру. У разі потрапляння в магнітне поле Землі спалахи цього рівня здатні спричинити серйозні (G4) або екстремальні (G5) геомагнітні шторми, а також стати причиною появи полярного сяйва.
За прогнозами, 6 листопада геомагнітне поле буде коливатися від нестабільного стану до рівня слабкого шторму. Сонячна активність очікується помірною, хоча існує ймовірність появи спалахів Х-класу.
Сонячна активність 6 листопада
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%
- Кількість сонячних плям — 37
Вплив магнітних бур на здоров'я
Для більшості людей магнітні бурі проходять непомітно, однак метеозалежні особи можуть відчути погіршення самопочуття. Серед найпоширеніших симптомів:
- головний біль, втома, запаморочення;
- коливання артеріального тиску;
- безсоння або, навпаки, підвищена сонливість;
- дратівливість, апатія, зниження концентрації уваги;
- у людей із серцево-судинними захворюваннями — підвищений ризик нападів стенокардії, інфарктів та інсультів.
