Прогноз магнітних бур на 6 листопада — чого чекати метеозалежним

Головний біль у жінки. Фото: Freepik

У четвер, 6 листопада, магнітосфера Землі залишатиметься у збудженому стані. Проте суттєвих магнітних бур не прогнозується.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Прогноз магнітних бур на 6 листопада

За останню добу сонячна активність була підвищеною — на Сонці зафіксували 11 спалахів класу С, два спалахи класу М і два потужні спалахи класу Х, найбільший з яких досяг рівня Х1,8.

Спалахи Х-класу є найсильнішими серед усіх типів.

Такі явища трапляються нечасто, але якщо вони спрямовані у бік Землі, то можуть викликати радіаційні бурі, що пошкоджують супутники, системи зв'язку та енергетичну інфраструктуру. У разі потрапляння в магнітне поле Землі спалахи цього рівня здатні спричинити серйозні (G4) або екстремальні (G5) геомагнітні шторми, а також стати причиною появи полярного сяйва.

За прогнозами, 6 листопада геомагнітне поле буде коливатися від нестабільного стану до рівня слабкого шторму. Сонячна активність очікується помірною, хоча існує ймовірність появи спалахів Х-класу.

Сонячна активність 6 листопада

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%

Кількість сонячних плям — 37

Головний біль у дівчини. Фото: Freepik

Вплив магнітних бур на здоров'я

Для більшості людей магнітні бурі проходять непомітно, однак метеозалежні особи можуть відчути погіршення самопочуття. Серед найпоширеніших симптомів:

головний біль, втома, запаморочення;

коливання артеріального тиску;

безсоння або, навпаки, підвищена сонливість;

дратівливість, апатія, зниження концентрації уваги;

у людей із серцево-судинними захворюваннями — підвищений ризик нападів стенокардії, інфарктів та інсультів.

Раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, коли чекати похолодання в Україні.

А також ми писали, що синоптики здивували прогнозом погоди на зимові свята.