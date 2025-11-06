Відео
Земля у збудженому стані — прогноз магнітних бур

Земля у збудженому стані — прогноз магнітних бур

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 15:28
Оновлено: 16:11
Прогноз магнітних бур на 6 листопада — чого чекати метеозалежним
Головний біль у жінки. Фото: Freepik

У четвер, 6 листопада, магнітосфера Землі залишатиметься у збудженому стані. Проте суттєвих магнітних бур не прогнозується.

Про це повідомляє Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 6 листопада

За останню добу сонячна активність була підвищеною — на Сонці зафіксували 11 спалахів класу С, два спалахи класу М і два потужні спалахи класу Х, найбільший з яких досяг рівня Х1,8.
Спалахи Х-класу є найсильнішими серед усіх типів.

Такі явища трапляються нечасто, але якщо вони спрямовані у бік Землі, то можуть викликати радіаційні бурі, що пошкоджують супутники, системи зв'язку та енергетичну інфраструктуру. У разі потрапляння в магнітне поле Землі спалахи цього рівня здатні спричинити серйозні (G4) або екстремальні (G5) геомагнітні шторми, а також стати причиною появи полярного сяйва.

За прогнозами, 6 листопада геомагнітне поле буде коливатися від нестабільного стану до рівня слабкого шторму. Сонячна активність очікується помірною, хоча існує ймовірність появи спалахів Х-класу.

Сонячна активність 6 листопада

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%
  • Кількість сонячних плям — 37
Магнітні бурі сьогодні - прогноз
Головний біль у дівчини. Фото: Freepik

Вплив магнітних бур на здоров'я

Для більшості людей магнітні бурі проходять непомітно, однак метеозалежні особи можуть відчути погіршення самопочуття. Серед найпоширеніших симптомів:

  • головний біль, втома, запаморочення;
  • коливання артеріального тиску;
  • безсоння або, навпаки, підвищена сонливість;
  • дратівливість, апатія, зниження концентрації уваги;
  • у людей із серцево-судинними захворюваннями — підвищений ризик нападів стенокардії, інфарктів та інсультів.

космос Сонце магнітні бурі прогнози погане самопочуття
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
