Прогноз погоди на 22-24 березня - якою буде погода на вихідних

Весняна мінливість — якою буде погода на вихідних
На вихідних, з 22 по 24 березня, в Україні очікується різноманітна погода. Спочатку погода буде теплою та без опадів, а у неділю — все зміниться.
Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.
Прогноз погоди на вихідні від Укргідрометеоцентра
У суботу пануватиме відносно спокійна атмосфера: атмосферний тиск почне знижуватися, але опадів не передбачається. Ніч обіцяє бути прохолодною, місцями з легким морозом, тоді як вдень потішить приємне весняне тепло.
У неділю та понеділок синоптична ситуація зміниться. Атмосферні фронти, що надійдуть із заходу, принесуть хмарність і дощі різної інтенсивності в західні, північні та більшість центральних областей. Температура вночі залишатиметься позитивною, вдень очікується помірне потепління.
Однак відчуття комфорту може зменшуватися через поривчастий вітер, який охопить значну частину країни.
Прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко
Цієї суботи, 23 березня, в Україні встановиться тепла весняна погода. Температура повітря вдень сягатиме +10…+15 °С. Лише на крайньому сході та в прибережних районах буде трохи свіжіше — близько +9…+12 °С.
Опади можливі на Сумщині та в районах навколо Карпат, проте загалом у більшості областей збережеться суха погода. Це чудова нагода провести день на свіжому повітрі — прогулятися, насолодитися весною або ж зайнятися садовими роботами.
У неділю температура залишиться комфортною, хоча на заході та півночі країни відчутно похолоднішає. Також 24 березня очікується збільшення опадів — дощі пройдуть у західних, північних областях та на Вінниччині. В інших регіонах суттєвих опадів не прогнозується.
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Водночас на Україну суне брудна хмара з Європи. Першими вже почали страждати західні області, де найбільший рівень забруднення.
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