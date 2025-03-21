Прогноз погоди на 22-24 березня - якою буде погода на вихідних

Сонячна погода в Києві. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзєв

На вихідних, з 22 по 24 березня, в Україні очікується різноманітна погода. Спочатку погода буде теплою та без опадів, а у неділю — все зміниться.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на вихідні від Укргідрометеоцентра

У суботу пануватиме відносно спокійна атмосфера: атмосферний тиск почне знижуватися, але опадів не передбачається. Ніч обіцяє бути прохолодною, місцями з легким морозом, тоді як вдень потішить приємне весняне тепло.

У неділю та понеділок синоптична ситуація зміниться. Атмосферні фронти, що надійдуть із заходу, принесуть хмарність і дощі різної інтенсивності в західні, північні та більшість центральних областей. Температура вночі залишатиметься позитивною, вдень очікується помірне потепління.

Однак відчуття комфорту може зменшуватися через поривчастий вітер, який охопить значну частину країни.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко

Цієї суботи, 23 березня, в Україні встановиться тепла весняна погода. Температура повітря вдень сягатиме +10…+15 °С. Лише на крайньому сході та в прибережних районах буде трохи свіжіше — близько +9…+12 °С.

Опади можливі на Сумщині та в районах навколо Карпат, проте загалом у більшості областей збережеться суха погода. Це чудова нагода провести день на свіжому повітрі — прогулятися, насолодитися весною або ж зайнятися садовими роботами.

У неділю температура залишиться комфортною, хоча на заході та півночі країни відчутно похолоднішає. Також 24 березня очікується збільшення опадів — дощі пройдуть у західних, північних областях та на Вінниччині. В інших регіонах суттєвих опадів не прогнозується.

Пост Наталки Діденко. Фото: скріншот

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Водночас на Україну суне брудна хмара з Європи. Першими вже почали страждати західні області, де найбільший рівень забруднення.