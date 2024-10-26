Прогноз погоди в Україні на завтра, 27 жовтня, від Укргідрометцентру

Осінь у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 27 жовтня, очікується з мінливою хмарністю, однак опадів не передбачається. Місцями температура повітря підвищиться до +19 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 27 жовтня

Синоптики розповіли, що вночі та зранку у східних, західних, Вінницькій та Одеській областях місцями туман.

Вітер буде переважно південний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +2...+7 °С, на сході -2...+3 °С. Вдень буде тепліше — +11...+16 °С, а на Прикарпатті й Закарпатті до +19 °С.

Прогноз погоди на 27 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області 27 жовтня

У столичному регіоні буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +2...+7 °С, вдень +11...+16 °С;

у Києві вночі +5...+7 °С, вдень +13...+15 °С.

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра в областях без істотних опадів. За її словами, найтепліше буде на заході країни +12...+18 °C.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич попередив про похолодання на сході України протягом 26-27 жовтня. Вночі очікуються заморозки.