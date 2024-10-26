Прогноз погоди в Україні на завтра, 27 жовтня, від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі назвали, де завтра потеплішає до +19 °С
Погода в Україні завтра, 27 жовтня, очікується з мінливою хмарністю, однак опадів не передбачається. Місцями температура повітря підвищиться до +19 °С.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди на 27 жовтня
Синоптики розповіли, що вночі та зранку у східних, західних, Вінницькій та Одеській областях місцями туман.
Вітер буде переважно південний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі +2...+7 °С, на сході -2...+3 °С. Вдень буде тепліше — +11...+16 °С, а на Прикарпатті й Закарпатті до +19 °С.
Погода у Києві та області 27 жовтня
У столичному регіоні буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +2...+7 °С, вдень +11...+16 °С;
- у Києві вночі +5...+7 °С, вдень +13...+15 °С.
Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра в областях без істотних опадів. За її словами, найтепліше буде на заході країни +12...+18 °C.
Раніше синоптик Ігор Кібальчич попередив про похолодання на сході України протягом 26-27 жовтня. Вночі очікуються заморозки.
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