Прогноз погоди від Наталки Діденко на завтра, 27 жовтня

Люди в парку. Фото: Новини.LIVE

В Україні у неділю, 27 жовтня, очікується погода без істотних опадів. Водночас температура повітря також буде без змін.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Погода в Україні 27 жовтня

За словами Діденко, завтра в областях не очікується істотних опадів. Вночі буде холодно 0...+ 6 °C, а вдень +10...+14 °C.

Найтепліше буде на заході +12...+18 °C, а найхолодніше на сході — +9...+12 °C.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Погода у Києві 27 жовтня

У Києві у неділю день пройде без опадів, вночі очікується +3...+6 °C, вдень — +11...+12 °C.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, за даними синоптиків, у Харкові на вихідних суттєвих опадів не передбачається.

А синоптик Ігор Кібальчич попередив про похолодання, яке прийде до України цими вихідними.