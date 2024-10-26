Прогноз погоди від Наталки Діденко на завтра, 27 жовтня

Температура повітря буде до +18 °C — Діденко назвала області
В Україні у неділю, 27 жовтня, очікується погода без істотних опадів. Водночас температура повітря також буде без змін.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Погода в Україні 27 жовтня
За словами Діденко, завтра в областях не очікується істотних опадів. Вночі буде холодно 0...+ 6 °C, а вдень +10...+14 °C.
Найтепліше буде на заході +12...+18 °C, а найхолодніше на сході — +9...+12 °C.
Погода у Києві 27 жовтня
У Києві у неділю день пройде без опадів, вночі очікується +3...+6 °C, вдень — +11...+12 °C.
Нагадаємо, за даними синоптиків, у Харкові на вихідних суттєвих опадів не передбачається.
А синоптик Ігор Кібальчич попередив про похолодання, яке прийде до України цими вихідними.
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