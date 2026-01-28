Відео
Україна
Головна Метео Укргідрометеоцентр прогнозує похмурий та теплий день завтра

Укргідрометеоцентр прогнозує похмурий та теплий день завтра

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 19:45
Прогноз погоди 28 січня - якою буде погода завтра
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 29 січня, вся територія України перебуватиме під впливом теплого й вологого повітря, яке надходитиме переважно з району Чорного моря. Це зумовить похмуру погоду з туманами по всій країні.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Читайте також:
Укргідрометеоцентр прогнозує похмурий та теплий день завтра - фото 1
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди 29 січня

Атмосферні фронти принесуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу, а в західних і північних областях можливе утворення ожеледі.

На дорогах, за винятком Закарпаття, південних та південно-східних регіонів, зберігатиметься слизьке покриття, тож водіям і пішоходам варто бути особливо обережними.

Температура протягом доби коливатиметься поблизу нуля, а на півдні буде дещо тепліше: вночі — +1...+6 °C, удень — +5...+10 °C.

Укргідрометеоцентр прогнозує похмурий та теплий день завтра - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що в Україні частково триває відлига у кількох областях. 

А до цього синоптик Наталка Діденко попередила про різке похолодання

погода Укргідрометцентр синоптик прогноз погоди погода в Україні
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
