Прогноз погоди 28 січня - якою буде погода завтра

Укргідрометеоцентр прогнозує похмурий та теплий день завтра
У четвер, 29 січня, вся територія України перебуватиме під впливом теплого й вологого повітря, яке надходитиме переважно з району Чорного моря. Це зумовить похмуру погоду з туманами по всій країні.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.
Прогноз погоди 29 січня
Атмосферні фронти принесуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу, а в західних і північних областях можливе утворення ожеледі.
На дорогах, за винятком Закарпаття, південних та південно-східних регіонів, зберігатиметься слизьке покриття, тож водіям і пішоходам варто бути особливо обережними.
Температура протягом доби коливатиметься поблизу нуля, а на півдні буде дещо тепліше: вночі — +1...+6 °C, удень — +5...+10 °C.
