Прогноз погоды 28 января - какой будет погода завтра

Укргидрометеоцентр прогнозирует пасмурный и теплый день завтра
В четверг, 29 января, вся территория Украины будет находиться под влиянием теплого и влажного воздуха, который будет поступать преимущественно из района Черного моря. Это обусловит пасмурную погоду с туманами по всей стране.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.
Прогноз погоды 29 января
Атмосферные фронты принесут осадки в виде мокрого снега и дождя, а в западных и северных областях возможно образование гололеда.
На дорогах, за исключением Закарпатья, южных и юго-восточных регионов, будет сохраняться скользкое покрытие, поэтому водителям и пешеходам следует быть особенно осторожными.
Температура в течение суток будет колебаться вблизи нуля, а на юге будет несколько теплее: ночью — +1...+6 °C, днем — +5...+10 °C.
Напомним, ранее синоптики сообщали, что в Украине частично продолжается оттепель в нескольких областях.
А до этого синоптик Наталья Диденко предупредила о резком похолодании.
