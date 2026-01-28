Прогноз погоды 28 января - какой будет погода завтра

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 29 января, вся территория Украины будет находиться под влиянием теплого и влажного воздуха, который будет поступать преимущественно из района Черного моря. Это обусловит пасмурную погоду с туманами по всей стране.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоды 29 января

Атмосферные фронты принесут осадки в виде мокрого снега и дождя, а в западных и северных областях возможно образование гололеда.

На дорогах, за исключением Закарпатья, южных и юго-восточных регионов, будет сохраняться скользкое покрытие, поэтому водителям и пешеходам следует быть особенно осторожными.

Температура в течение суток будет колебаться вблизи нуля, а на юге будет несколько теплее: ночью — +1...+6 °C, днем — +5...+10 °C.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, ранее синоптики сообщали, что в Украине частично продолжается оттепель в нескольких областях.

А до этого синоптик Наталья Диденко предупредила о резком похолодании.