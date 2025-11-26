Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Тримайте поруч потрібні ліки — прогноз магнітних бур на сьогодні

Тримайте поруч потрібні ліки — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 14:02
Оновлено: 14:18
Магнітна буря 26 листопада — прогноз для метеозалежних
Погане самопочуття. Фото: Pexels

У середу, 26 листопада, очікується слабка магнітна буря рівня G1. Подібні коливання магнітного поля зазвичай не становлять серйозної загрози, однак для людей, особливо метеочутливих та людей старшого віку, такий день може супроводжуватися погіршенням самопочуття, тож лікарі радять бути уважнішими до свого стану.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама
Читайте також:

Магнітні бурі 26 листопада

За даними спостережень, за минулі 24 години сонячна активність залишалась незначною. На Сонці зафіксували один спалах класу В та два спалахи класу С. У найближчу добу фахівці прогнозують спокійне геомагнітне поле з імовірними переходами до слабкого штормового рівня. 

null
Магнітні бурі з 20 по 28 листопада. Фото: скриншот

Сонячна активність на 26 листопада:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 30%;.
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%.
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%.
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%.
  • Кількість сонячних плям — 29.
null
Магнітні бурі 26 листопада. Фото: скриншот

Як магнітні бурі впливають на стан здоров'я та що робити

Медики нагадують, що магнітні бурі здатні погіршувати загальне самопочуття, викликати коливання тиску, слабкість, головний біль та дискомфорт у людей із хронічними захворюваннями.

Щоб легше перенести вплив магнітної бурі, фахівці радять звертати увагу на харчування. У такі дні варто обирати легку їжу і відмовитися від занадто жирної, гострої та соленої. Також краще не пити багато кави — вона може лише погіршити стан.

Корисними вважаються продукти, багаті на калій та магній — вони підтримують роботу серцево-судинної системи та сприяють нормалізації тиску. Добре допомагають банани, вівсянка, броколі, горіхи, шпинат, курага та інші сухофрукти. Нехай у раціоні переважають овочі, каші, нежирне м’ясо чи риба, а також теплі напої на кшталт трав’яних чаїв. 

Нагадаємо, синоптики прогнозують сьогодні, 26 листопада, потепління в одній з областей України

Також стало відомо, яким буде зимовий сезон у 2025-2026 році та чи готуватися українцям до сильних морозів. 

космос Сонце магнітні бурі прогнози погане самопочуття
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації