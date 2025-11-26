Магнітна буря 26 листопада — прогноз для метеозалежних

Погане самопочуття. Фото: Pexels

У середу, 26 листопада, очікується слабка магнітна буря рівня G1. Подібні коливання магнітного поля зазвичай не становлять серйозної загрози, однак для людей, особливо метеочутливих та людей старшого віку, такий день може супроводжуватися погіршенням самопочуття, тож лікарі радять бути уважнішими до свого стану.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 26 листопада

За даними спостережень, за минулі 24 години сонячна активність залишалась незначною. На Сонці зафіксували один спалах класу В та два спалахи класу С. У найближчу добу фахівці прогнозують спокійне геомагнітне поле з імовірними переходами до слабкого штормового рівня.

Магнітні бурі з 20 по 28 листопада. Фото: скриншот

Сонячна активність на 26 листопада:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 30%;.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%.

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%.

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%.

Кількість сонячних плям — 29.

Магнітні бурі 26 листопада. Фото: скриншот

Як магнітні бурі впливають на стан здоров'я та що робити

Медики нагадують, що магнітні бурі здатні погіршувати загальне самопочуття, викликати коливання тиску, слабкість, головний біль та дискомфорт у людей із хронічними захворюваннями.

Щоб легше перенести вплив магнітної бурі, фахівці радять звертати увагу на харчування. У такі дні варто обирати легку їжу і відмовитися від занадто жирної, гострої та соленої. Також краще не пити багато кави — вона може лише погіршити стан.

Корисними вважаються продукти, багаті на калій та магній — вони підтримують роботу серцево-судинної системи та сприяють нормалізації тиску. Добре допомагають банани, вівсянка, броколі, горіхи, шпинат, курага та інші сухофрукти. Нехай у раціоні переважають овочі, каші, нежирне м’ясо чи риба, а також теплі напої на кшталт трав’яних чаїв.

