Погода сьогодні, 26 листопада, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Прогноз погоди в Україні на середу, 26 листопада, надали синоптики. Невеликий дощ можливий лише вдень на крайньому заході. На решті території буде хмарно із проясненнями, а опадів не передбачається.

Про це у вівторок, 25 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 26 листопада

Переважно південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі в західних і східних областях стовпчики термометрів знизяться до +4...-1 °С, а вдень піднімуться до +5...+10 °С. На решті території вночі очікується +4...+9 °С, а вдень — +8...+13 °С, на півдні — до +17 °С.

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Без опадів. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Нічна температура на Київщині — +4..+9 °С, а в Києві — +5...+7 °С. Удень у столиці повітря прогріється до +10...+12 °С, а в області — до +8...+13 °С.

За прогнозом Наталки Діденко, 26 листопада в Україні буде досить тепло: удень +8...+12 °С, а на півдні — +12...+17 °С. Більш прохолодно буде лише на заході: +4...+9 °С.

Очікується сильний вітер південного походження. Дощі ймовірні лише на крайньому заході України.

У Києві без істотних опадів. Буде вітряно, але доволі тепло: удень +9...+10 °С.

Нагадаємо, у Харкові 26 листопада повітря прогріється до +11 °С. Уночі та вранці можливий слабкий туман.

Раніше Наталка Діденко повідомила, що 26 листопада на півдні України пануватиме майже весняне тепло. Удень очікується до +17 °С.