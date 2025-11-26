Відео
Погода в Україні сьогодні — де буде до +17 °С

Погода в Україні сьогодні — де буде до +17 °С

Дата публікації: 26 листопада 2025 06:25
Оновлено: 18:10
Погода сьогодні, 26 листопада, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Жінка з дитиною восени. Фото ілюстративне: pixabay.com

Прогноз погоди в Україні на середу, 26 листопада, надали синоптики. Невеликий дощ можливий лише вдень на крайньому заході. На решті території буде хмарно із проясненнями, а опадів не передбачається. 

Про це у вівторок, 25 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 26 листопада 

Погода в Україні 26 листопада 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Переважно південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі в західних і східних областях стовпчики термометрів знизяться до +4...-1 °С, а вдень піднімуться до +5...+10 °С. На решті території вночі очікується +4...+9 °С, а вдень — +8...+13 °С, на півдні — до +17 °С.

Температури в Україні 26 листопада 2025 року
Карта температур від Meteopost.com 

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Без опадів. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Нічна температура на Київщині — +4..+9 °С, а в Києві — +5...+7 °С. Удень у столиці повітря прогріється до +10...+12 °С, а в області — до +8...+13 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом Наталки Діденко, 26 листопада в Україні буде досить тепло: удень +8...+12 °С, а на півдні — +12...+17 °С. Більш прохолодно буде лише на заході: +4...+9 °С. 

Очікується сильний вітер південного походження. Дощі ймовірні лише на крайньому заході України. 

У Києві без істотних опадів. Буде вітряно, але доволі тепло: удень +9...+10 °С.

Нагадаємо, у Харкові 26 листопада повітря прогріється до +11 °С. Уночі та вранці можливий слабкий туман.

Раніше Наталка Діденко повідомила, що 26 листопада на півдні України пануватиме майже весняне тепло. Удень очікується до +17 °С.

погода Укргідрометцентр прогнози Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
