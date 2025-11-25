Відео
Тепло, наче у квітні — яка погода буде в Україні завтра

Тепло, наче у квітні — яка погода буде в Україні завтра

Дата публікації: 25 листопада 2025 21:41
Оновлено: 21:52
Погода завтра, 26 листопада, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Люди гуляють у парку восени. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на середу, 26 листопада, надали синоптики. Удень на крайньому заході можливий невеликий дощ. На решті території буде хмарно із проясненнями, без опадів.

Про це у вівторок, 25 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 26 листопада 

Погода в Україні 26 листопада 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Переважно південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі в західних і східних областях стовпчики термометрів знизяться до +4...-1 °С, а вдень піднімуться до +5...+10 °С. На решті території вночі очікується +4...+9 °С, а вдень — +8...+13 °С, на півдні — до +17 °С.

Температури в Україні 26 листопада 2025 року
Карта температур від Meteopost.com 

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Без опадів. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Нічна температура на Київщині — +4..+9 °С, а в Києві — +5...+7 °С. Удень у столиці повітря прогріється до +10...+12 °С, а в області — до +8...+13 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Атмосферні фронти 26 листопада 2025 року
Карта атмосферних фронтів. Фото: Deutscher Wetterdienst

За прогнозом Наталки Діденко, 26 листопада в Україні буде досить тепло: удень +8...+12 °С, а на півдні — +12...+17 °С. Більш прохолодно буде лише на заході: +4...+9 °С. 

Очікується сильний вітер південного походження. Дощі ймовірні лише на крайньому заході України. 

У Києві без істотних опадів. Буде вітряно, але доволі тепло: удень +9...+10 °С.

Нагадаємо, у грудні температура повітря в Україні перевищить кліматичну норму. На півдні в деякі дні буде до +12 °С.

Також ми повідомляли, що 26 листопада в Україну надійде тепла повітряна маса з південних напрямків. Вона зумовить досить високі температурні показники: на півдні до +12...+17 °С.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
