Україна
Україну накриє м'яка погода — де збережеться останнє тепло

Україну накриє м'яка погода — де збережеться останнє тепло

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 17:25
Оновлено: 17:25
Прогноз погоди на 26 листопада - якою буде погода завтра
Тепла погода восени. Фото: Новини.LIVE

У середу, 26 листопада, в Україну продовжить надходити тепла повітряна маса з південних напрямків. Вона забезпечить незвично м’яку погоду для кінця осені.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Україну накриє м'яка погода — де збережеться останнє тепло - фото 1
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 26 листопада

У більшості областей день обіцяє бути теплим, а особливо відчується підвищення температури на півдні країни. Атмосферні фронти обходитимуть територію України стороною, тож опадів не очікується. Лише на крайньому заході вдень можливий невеликий дощ — це наслідок наближення фронтального розділу із заходу.

Небо переважно буде хмарним, хоча подекуди з’являтимуться прояснення. Вітер змінюватиме напрямок на південно-східний, але залишатиметься помірним — 5–10 м/с.

Нічні температури коливатимуться: на заході та сході — у проміжку +4...-1 °С, у решті областей — у межах +4…+9 °С.

Вдень повітря прогріється до +5…+10 °С на заході та сході, до +8…+13 °С у центральних і північних регіонах, а на півдні стовпчики термометрів піднімуться аж до +17 °С.

Україну накриє м'яка погода — де збережеться останнє тепло - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентра

Нагадаємо, що на Харківщині 26 листопада очікуються мінлива хмарність і тумани. Опадів синоптики не прогнозують, а температура вдень підніметься до +11 °С.

Раніше синоптик Наталка Діденко заявила, що погода в Україні буде теплою лише в одному з регіонів країни. Також можливий сильний вітер південного напрямку. 

погода Укргідрометцентр осінь прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
