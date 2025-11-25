Прогноз погоди на 26 листопада - якою буде погода завтра

Тепла погода восени. Фото: Новини.LIVE

У середу, 26 листопада, в Україну продовжить надходити тепла повітряна маса з південних напрямків. Вона забезпечить незвично м’яку погоду для кінця осені.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 26 листопада

У більшості областей день обіцяє бути теплим, а особливо відчується підвищення температури на півдні країни. Атмосферні фронти обходитимуть територію України стороною, тож опадів не очікується. Лише на крайньому заході вдень можливий невеликий дощ — це наслідок наближення фронтального розділу із заходу.

Небо переважно буде хмарним, хоча подекуди з’являтимуться прояснення. Вітер змінюватиме напрямок на південно-східний, але залишатиметься помірним — 5–10 м/с.

Нічні температури коливатимуться: на заході та сході — у проміжку +4...-1 °С, у решті областей — у межах +4…+9 °С.

Вдень повітря прогріється до +5…+10 °С на заході та сході, до +8…+13 °С у центральних і північних регіонах, а на півдні стовпчики термометрів піднімуться аж до +17 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентра

Нагадаємо, що на Харківщині 26 листопада очікуються мінлива хмарність і тумани. Опадів синоптики не прогнозують, а температура вдень підніметься до +11 °С.

Раніше синоптик Наталка Діденко заявила, що погода в Україні буде теплою лише в одному з регіонів країни. Також можливий сильний вітер південного напрямку.