Магнітні бурі в Україні — прогноз на 27 січня

Погане самопочуття. Фото: Pexels

У вівторок, 27 січня, на Землі не прогнозують суттєвих магнітних бур. За підсумками останніх 24 годин сонячна активність була дуже низькою.

Про це повідомили астросиноптики Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Магнітні бурі 27 січня

Фахівці зафіксували протягом доби на Сонці лише дев'ять спалахів класу С, які, як правило, не мають відчутного впливу на геомагнітну обстановку.

Прогноз магнітних бур на 27 січня. Фото: скриншот

Очікується, що протягом дня геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до нестабільного рівня. Сонячну активність прогнозують як помірну, водночас зберігається невелика ймовірність спалахів X-класу.

Прогноз магнітних бур. Фото: скриншот

Сонячна активність на 27 січня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 9

Як магнітні бурі впливають на самопочуття людей

Коли вони виникають, у частини людей з'являється відчуття втоми, сонливість або, навпаки, порушення сну, головний біль, "важкість", дратівливість, зниження концентрації.

У метеочутливих людей інколи спостерігаються перепади артеріального тиску, дискомфорт у серцево-судинній системі або загострення хронічних станів.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували, якою буде весна в Україні у 2026 році та коли прийде сильне потепління.

Також читайте детальний прогноз погоди в Україні на тиждень та як зміниться погода через відлигу.