Україна
Солнце сделало девять выбросов — прогноз магнитных бурь

Солнце сделало девять выбросов — прогноз магнитных бурь

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 12:54
Магнитные бури в Украине — прогноз на 27 января
Плохое самочувствие. Фото: Pexels

Во вторник, 27 января, на Земле не прогнозируют существенных магнитных бурь. По итогам последних 24 часов солнечная активность была очень низкой.

Об этом сообщили астросиноптики Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 27 января

Специалисты зафиксировали в течение суток на Солнце лишь девять вспышек класса С, которые, как правило, не оказывают ощутимого влияния на геомагнитную обстановку.

Прогноз магнитных бурь на 27 января. Фото: скриншот

Ожидается, что в течение дня геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня. Солнечную активность прогнозируют как умеренную, при этом сохраняется небольшая вероятность вспышек X-класса.

Прогноз магнитных бурь. Фото: скриншот

Солнечная активность на 27 января:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма - 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма - 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса - 40%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса - 5%
  • Количество солнечных пятен - 9

Как магнитные бури влияют на самочувствие людей

Когда они возникают, у части людей появляется чувство усталости, сонливость или, наоборот, нарушение сна, головная боль, "тяжесть", раздражительность, снижение концентрации.

У метеочувствительных людей иногда наблюдаются перепады артериального давления, дискомфорт в сердечно-сосудистой системе или обострение хронических состояний.

Напомним, синоптики спрогнозировали, какой будет весна в Украине в 2026 году и когда придет сильное потепление.

Также читайте подробный прогноз погоды в Украине на неделю и как изменится погода из-за оттепели.

космос Солнце здоровье магнитные бури прогнозы плохое самочувствие
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
