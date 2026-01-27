Магнитные бури в Украине — прогноз на 27 января

Плохое самочувствие. Фото: Pexels

Во вторник, 27 января, на Земле не прогнозируют существенных магнитных бурь. По итогам последних 24 часов солнечная активность была очень низкой.

Об этом сообщили астросиноптики Meteoprog.

Магнитные бури 27 января

Специалисты зафиксировали в течение суток на Солнце лишь девять вспышек класса С, которые, как правило, не оказывают ощутимого влияния на геомагнитную обстановку.

Прогноз магнитных бурь на 27 января. Фото: скриншот

Ожидается, что в течение дня геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня. Солнечную активность прогнозируют как умеренную, при этом сохраняется небольшая вероятность вспышек X-класса.

Прогноз магнитных бурь. Фото: скриншот

Солнечная активность на 27 января:

Вероятность малого геомагнитного шторма - 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма - 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса - 40%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса - 5%

Количество солнечных пятен - 9

Как магнитные бури влияют на самочувствие людей

Когда они возникают, у части людей появляется чувство усталости, сонливость или, наоборот, нарушение сна, головная боль, "тяжесть", раздражительность, снижение концентрации.

У метеочувствительных людей иногда наблюдаются перепады артериального давления, дискомфорт в сердечно-сосудистой системе или обострение хронических состояний.

