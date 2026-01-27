Магнитные бури в Украине — прогноз на 27 января

Солнце сделало девять выбросов — прогноз магнитных бурь
Во вторник, 27 января, на Земле не прогнозируют существенных магнитных бурь. По итогам последних 24 часов солнечная активность была очень низкой.
Об этом сообщили астросиноптики Meteoprog.
Магнитные бури 27 января
Специалисты зафиксировали в течение суток на Солнце лишь девять вспышек класса С, которые, как правило, не оказывают ощутимого влияния на геомагнитную обстановку.
Ожидается, что в течение дня геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня. Солнечную активность прогнозируют как умеренную, при этом сохраняется небольшая вероятность вспышек X-класса.
Солнечная активность на 27 января:
- Вероятность малого геомагнитного шторма - 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма - 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса - 40%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса - 5%
- Количество солнечных пятен - 9
Как магнитные бури влияют на самочувствие людей
Когда они возникают, у части людей появляется чувство усталости, сонливость или, наоборот, нарушение сна, головная боль, "тяжесть", раздражительность, снижение концентрации.
У метеочувствительных людей иногда наблюдаются перепады артериального давления, дискомфорт в сердечно-сосудистой системе или обострение хронических состояний.
Напомним, синоптики спрогнозировали, какой будет весна в Украине в 2026 году и когда придет сильное потепление.
Также читайте подробный прогноз погоды в Украине на неделю и как изменится погода из-за оттепели.
Читайте Новини.LIVE!