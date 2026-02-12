Відео
Відео

Головна Метео Сонце зробило дев'ять спалахів — чи чекати магнітної бурі сьогодні

Сонце зробило дев'ять спалахів — чи чекати магнітної бурі сьогодні

Дата публікації: 12 лютого 2026 10:55
Магнітні бурі 12 лютого — який прогноз для метеозалежних
Погане самопочуття. Фото: Pexels

У четвер, 12 лютого, істотних магнітних бур на Землі не прогнозують. Фахівці повідомляють, що геомагнітна обстановка залишатиметься спокійною.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 12 лютого

За останню добу рівень сонячної активності оцінювався як низький. На Сонці зафіксовано шість спалахів класу C, які зазвичай не мають відчутного впливу на Землю, а також три спалахи класу M. Найпотужніший із них мав рівень М1,3.

null
Магнітні бурі 12-15 лютого. Фото: скриншот

За прогнозами, у четвер геомагнітне поле залишатиметься на спокійному рівні. Водночас сонячна активність очікується помірною, з імовірністю виникнення спалахів класу X.

null
Прогноз магнітних бур. Фото: скриншот

Сонячна активність на 12 лютого:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму – 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 65%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 20%
  • Кількість сонячних плям – 37

Попри відсутність прогнозованих сильних магнітних бур, під час періодів підвищеної геомагнітної активності фахівці радять уважніше ставитися до самопочуття. Людям із серцево-судинними захворюваннями варто контролювати артеріальний тиск, дотримуватися режиму відпочинку та уникати надмірних фізичних і емоційних навантажень.

Рекомендується забезпечити повноцінний сон, пити достатньо води та обмежити вживання кофеїну й алкоголю.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували погоду в Україні на День закоханих 14 лютого.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, коли прийде потепління та закінчаться морози.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
