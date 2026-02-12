Магнітні бурі 12 лютого — який прогноз для метеозалежних

Погане самопочуття. Фото: Pexels

У четвер, 12 лютого, істотних магнітних бур на Землі не прогнозують. Фахівці повідомляють, що геомагнітна обстановка залишатиметься спокійною.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані Meteoprog.

Магнітні бурі 12 лютого

За останню добу рівень сонячної активності оцінювався як низький. На Сонці зафіксовано шість спалахів класу C, які зазвичай не мають відчутного впливу на Землю, а також три спалахи класу M. Найпотужніший із них мав рівень М1,3.

Магнітні бурі 12-15 лютого. Фото: скриншот

За прогнозами, у четвер геомагнітне поле залишатиметься на спокійному рівні. Водночас сонячна активність очікується помірною, з імовірністю виникнення спалахів класу X.

Прогноз магнітних бур. Фото: скриншот

Сонячна активність на 12 лютого:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 65%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 20%

Кількість сонячних плям – 37

Попри відсутність прогнозованих сильних магнітних бур, під час періодів підвищеної геомагнітної активності фахівці радять уважніше ставитися до самопочуття. Людям із серцево-судинними захворюваннями варто контролювати артеріальний тиск, дотримуватися режиму відпочинку та уникати надмірних фізичних і емоційних навантажень.

Рекомендується забезпечити повноцінний сон, пити достатньо води та обмежити вживання кофеїну й алкоголю.

