Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Солнце сделало девять вспышек — ждать ли магнитной бури сегодня

Солнце сделало девять вспышек — ждать ли магнитной бури сегодня

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 10:55
Магнитные бури 12 февраля — какой прогноз для метеозависимых
Плохое самочувствие. Фото: Pexels

В четверг, 12 февраля, существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируют. Специалисты сообщают, что геомагнитная обстановка будет оставаться спокойной.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на данные Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Магнитные бури 12 февраля

За последние сутки уровень солнечной активности оценивался как низкий. На Солнце зафиксировано шесть вспышек класса C, которые обычно не оказывают ощутимого влияния на Землю, а также три вспышки класса M. Самая мощная из них имела уровень М1,3.

null
Магнитные бури 12-15 февраля. Фото: скриншот

По прогнозам, в четверг геомагнитное поле будет оставаться на спокойном уровне. В то же время солнечная активность ожидается умеренной, с вероятностью возникновения вспышек класса X.

null
Прогноз магнитных бурь. Фото: скриншот

Солнечная активность на 12 февраля:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%
  • Количество солнечных пятен — 37

Несмотря на отсутствие прогнозируемых сильных магнитных бурь, во время периодов повышенной геомагнитной активности специалисты советуют внимательнее относиться к самочувствию. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит контролировать артериальное давление, соблюдать режим отдыха и избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок.

Рекомендуется обеспечить полноценный сон, пить достаточно воды и ограничить употребление кофеина и алкоголя.

Напомним, синоптики спрогнозировали погоду в Украине на День влюбленных 14 февраля.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, когда придет потепление и закончатся морозы.

космос Солнце здоровье магнитные бури плохое самочувствие
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации