Магнитные бури 12 февраля — какой прогноз для метеозависимых

Солнце сделало девять вспышек — ждать ли магнитной бури сегодня
В четверг, 12 февраля, существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируют. Специалисты сообщают, что геомагнитная обстановка будет оставаться спокойной.
Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на данные Meteoprog.
Магнитные бури 12 февраля
За последние сутки уровень солнечной активности оценивался как низкий. На Солнце зафиксировано шесть вспышек класса C, которые обычно не оказывают ощутимого влияния на Землю, а также три вспышки класса M. Самая мощная из них имела уровень М1,3.
По прогнозам, в четверг геомагнитное поле будет оставаться на спокойном уровне. В то же время солнечная активность ожидается умеренной, с вероятностью возникновения вспышек класса X.
Солнечная активность на 12 февраля:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%
- Количество солнечных пятен — 37
Несмотря на отсутствие прогнозируемых сильных магнитных бурь, во время периодов повышенной геомагнитной активности специалисты советуют внимательнее относиться к самочувствию. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит контролировать артериальное давление, соблюдать режим отдыха и избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок.
Рекомендуется обеспечить полноценный сон, пить достаточно воды и ограничить употребление кофеина и алкоголя.
Напомним, синоптики спрогнозировали погоду в Украине на День влюбленных 14 февраля.
Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, когда придет потепление и закончатся морозы.
Читайте Новини.LIVE!