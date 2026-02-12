Магнитные бури 12 февраля — какой прогноз для метеозависимых

Плохое самочувствие. Фото: Pexels

В четверг, 12 февраля, существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируют. Специалисты сообщают, что геомагнитная обстановка будет оставаться спокойной.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на данные Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Магнитные бури 12 февраля

За последние сутки уровень солнечной активности оценивался как низкий. На Солнце зафиксировано шесть вспышек класса C, которые обычно не оказывают ощутимого влияния на Землю, а также три вспышки класса M. Самая мощная из них имела уровень М1,3.

Магнитные бури 12-15 февраля. Фото: скриншот

По прогнозам, в четверг геомагнитное поле будет оставаться на спокойном уровне. В то же время солнечная активность ожидается умеренной, с вероятностью возникновения вспышек класса X.

Прогноз магнитных бурь. Фото: скриншот

Солнечная активность на 12 февраля:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%

Количество солнечных пятен — 37

Несмотря на отсутствие прогнозируемых сильных магнитных бурь, во время периодов повышенной геомагнитной активности специалисты советуют внимательнее относиться к самочувствию. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит контролировать артериальное давление, соблюдать режим отдыха и избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок.

Рекомендуется обеспечить полноценный сон, пить достаточно воды и ограничить употребление кофеина и алкоголя.

Напомним, синоптики спрогнозировали погоду в Украине на День влюбленных 14 февраля.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, когда придет потепление и закончатся морозы.