Прогноз магнітних бур на сьогодні, 26 жовтня

Дівчина страждає через головний біль. Ілюстративне фото: depositphotos

На Землі у суботу, 26 жовтня, очікується слабка магнітна буря рівня G1. Протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 26 жовтня

За даними астросиноптиків, протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. На Сонці сталося три спалахи класу С та один М1.1 — такі явища є середніми з великих спалахів та можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до невеликого штормового рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу М.

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: Pexels

Сонячна активність на 26 жовтня

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;

кількість сонячних плям — 47.

Вплив магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть негативно вплинути на здоров'я метеозалежних і людей літнього віку. Попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів.

Аби уникнути наслідків чи зменшити їх вплив на здоров'я людини варто:

відмовитися від надмірного фізичного та емоційного навантаження;

взяти час на відпочинок і відновлення;

зменшити вживання кофеїну та алкоголю або взагалі відмовитися;

влаштувати прогулянку на свіжому повітрі;

дотримуватися режиму сну та спати достатню кількість годин.

Нагадаємо, протягом попередньої доби на Сонці сталося чотири спалаху.

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