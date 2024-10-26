Прогноз погоди в Україні на суботу, 26 жовтня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Люди йдуть вулицею під час туману. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на суботу, 26 жовтня, повідомили синоптики. Буде мінлива хмарність. Без опадів. Уночі та вранці в більшості районів Правобережжя та місцями на північному сході країни туман.

Про це в п'ятницю, 25 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 26 жовтня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3–8 м/с.

Температура вночі +3...+8 °С, а в західних, східних, Житомирській і Вінницькій областях близько +3...-2 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +9...+14 °С, а на Закарпатті та Прикарпатті — до +18 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Швидкість північно-західного (із переходом на південний) вітру становитиме 3–8 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься до +3...+8 °С, а вдень потеплішає до +9...+14 °С. У столиці вночі буде +5...+7 °С, а вдень +11...+13 °С.

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища

Карта "Небезпечні стихійні та метеорологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі та вранці 26 жовтня в більшості районів Правобережжя туман, видимість 200–500 метрів (I, жовтий, рівень небезпечності).

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Карта опадів від Meteopost.com

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у суботу є ймовірність невеликого дощу від Чернігівської області через Черкаську область до Криму, однак переважно на більшості територій України опадів не очікується.

Уночі буде холодно, 0...+6 °С, удень найтепліше в західній частині, +12...+18 °С, а найхолодніше у східній, +9...+12 °С. У більшості областей України впродовж дня +10...+14 °С.

У Києві без опадів, уночі +3...+6 °С, удень +11, +12 °С.

Раніше синоптик Наталка Діденко попереджала, що в суботу в деяких областях України погрішаться погодні умови. Пройдуть невеликі дощі.

Також ми публікували фотозвіт про осінь у Києві. У середині жовтня київські парки вдягнулися в яскраві кольори.