Головна Метео Синоптик Діденко попередила про небезпеку через бурульки і ожеледицю

Синоптик Діденко попередила про небезпеку через бурульки і ожеледицю

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 15:07
Прогноз погоди на 11 лютого - якою буде погода завтра
Ожеледь. Ілюстративне фото: УНІАН

Найближчі дні в Україні обіцяють значні коливання температури та погодних умов. Уже 11 лютого країну накриє морозна ніч, але потім стане тепліше.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Синоптик Діденко попередила про небезпеку через бурульки і ожеледицю - фото 1
Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 11 лютого

У більшості областей очікується -13...-9 °C, на заході та півдні трохи тепліше — близько -5…-1 °C, а на північному сході стовпчик термометра опуститься до -18…-12 °C.

Вдень 11 лютого температура підніметься до -5…0 °C, а на заході та півдні повітря прогріється до +1…+5 °C. Разом із цим посилиться південний вітер, який через ротацію повітряних мас стане поривчастим і сильним. Мокрий сніг пройде у західних областях, а ймовірність невеликих опадів існує також на Вінниччині, Житомирщині та Київщині. На більшій частині України опади не очікуються.

У Києві найближчої ночі температура опуститься до -10 °C, а вдень 11 лютого підніметься до -2 °C. Середа буде вітряною, з наростанням хмарності та невеликим мокрим снігом у деяких районах.

З 12 лютого очікується помітне потепління: на більшості території стовпчики термометрів піднімуться до "плюсових" значень. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, яка буде погода в Україні на 10 лютого та пояснили, як змінить погоду антициклон.

Крім того, синоптики надали прогнози на весну 2026 року в Україні. Уже відомо, з якого місяця прийде потепління.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
