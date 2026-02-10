Прогноз погоди на 11 лютого - якою буде погода завтра

Синоптик Діденко попередила про небезпеку через бурульки і ожеледицю
Найближчі дні в Україні обіцяють значні коливання температури та погодних умов. Уже 11 лютого країну накриє морозна ніч, але потім стане тепліше.
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.
Прогноз погоди на 11 лютого
У більшості областей очікується -13...-9 °C, на заході та півдні трохи тепліше — близько -5…-1 °C, а на північному сході стовпчик термометра опуститься до -18…-12 °C.
Вдень 11 лютого температура підніметься до -5…0 °C, а на заході та півдні повітря прогріється до +1…+5 °C. Разом із цим посилиться південний вітер, який через ротацію повітряних мас стане поривчастим і сильним. Мокрий сніг пройде у західних областях, а ймовірність невеликих опадів існує також на Вінниччині, Житомирщині та Київщині. На більшій частині України опади не очікуються.
У Києві найближчої ночі температура опуститься до -10 °C, а вдень 11 лютого підніметься до -2 °C. Середа буде вітряною, з наростанням хмарності та невеликим мокрим снігом у деяких районах.
З 12 лютого очікується помітне потепління: на більшості території стовпчики термометрів піднімуться до "плюсових" значень.
