Главная Метео Синоптик Диденко предупредила об опасности из-за сосулек и гололеда

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 15:07
Прогноз погоды на 11 февраля - какой будет погода завтра
Гололед. Иллюстративное фото: УНИАН

Ближайшие дни в Украине обещают значительные колебания температуры и погодных условий. Уже 11 февраля страну накроет морозная ночь, но потом станет теплее.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 11 февраля

В большинстве областей ожидается -13...-9 °C, на западе и юге немного теплее — около -5...-1 °C, а на северо-востоке столбик термометра опустится до -18...-12 °C.

Днем 11 февраля температура поднимется до -5...0 °C, а на западе и юге воздух прогреется до +1...+5 °C. Вместе с этим усилится южный ветер, который из-за ротации воздушных масс станет порывистым и сильным. Мокрый снег пройдет в западных областях, а вероятность небольших осадков существует также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. На большей части Украины осадки не ожидаются.

В Киеве ближайшей ночью температура опустится до -10 °C, а днем 11 февраля поднимется до -2 °C. Среда будет ветреной, с нарастанием облачности и небольшим мокрым снегом в некоторых районах.

С 12 февраля ожидается заметное потепление: на большинстве территории столбики термометров поднимутся до "плюсовых" значений.

Напомним, ранее стало известно, какая будет погода в Украине на 10 февраля и объяснили, как изменит погоду антициклон.

Кроме того, синоптики предоставили прогнозы на весну 2026 года в Украине. Уже известно, с какого месяца придет потепление.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
