Прогноз погоды на 11 февраля - какой будет погода завтра

Ближайшие дни в Украине обещают значительные колебания температуры и погодных условий. Уже 11 февраля страну накроет морозная ночь, но потом станет теплее.

Прогноз погоды на 11 февраля

В большинстве областей ожидается -13...-9 °C, на западе и юге немного теплее — около -5...-1 °C, а на северо-востоке столбик термометра опустится до -18...-12 °C.

Днем 11 февраля температура поднимется до -5...0 °C, а на западе и юге воздух прогреется до +1...+5 °C. Вместе с этим усилится южный ветер, который из-за ротации воздушных масс станет порывистым и сильным. Мокрый снег пройдет в западных областях, а вероятность небольших осадков существует также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. На большей части Украины осадки не ожидаются.

В Киеве ближайшей ночью температура опустится до -10 °C, а днем 11 февраля поднимется до -2 °C. Среда будет ветреной, с нарастанием облачности и небольшим мокрым снегом в некоторых районах.

С 12 февраля ожидается заметное потепление: на большинстве территории столбики термометров поднимутся до "плюсовых" значений.

