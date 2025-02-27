Погода в Україні 28 лютого — прогноз від Укргідрометцентру

На вулиці йде сніг. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У п'ятницю, 28 лютого, в Україні зміниться погода. Західні регіони накриють дощі та мокрий сніг. Це пов'язано з атмосферним фронтом, що надійде із заходу.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні 28 лютого

За прогнозами синоптиків, у погоді завтра будуть значні зміни. У західних областях очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а вночі буде послаблення морозу до відлиги. На решті території України погода істотно не зміниться.

Прогноз погоди в Україні на 28 лютого. Фото: скриншот

У західних, а також у Житомирській та Вінницькій областях вдень буде хмарно та дощитиме, місцями буде сніг. Температура вночі -2...+3 °C, а вдень +3...+8 °C. На решті території мінлива хмарність, без опадів, вночі буде -2...-7 °C, вдень +1...+6 °C. У східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях вночі очікується -9...-14 °C, вдень -4...+1 °C.

Прогноз погоди у всіх регіонах України на 28 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко також дала прогноз погоди в Україні на 27 лютого. Вона зазначила, що на Україну насувається негода.

Раніше в Укргідрометцентрі не підтвердили інформацію про нібито наближення "брудної хмари". Повідомлення про це активно поширювали у соцмережах.