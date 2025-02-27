В Укргідрометцентрі спростували фейк про брудну хмару над Україною

Брудне повітря. Фото: Pexels

Синоптики Укргідрометцентру офіційно спростували інформацію про наближення до України так званої "брудної хмари", яка, за словами авторів фейкових повідомлень, мала б накрити регіони країни на початку березня. Такі чутки активно поширювалися у соціальних мережах, зокрема в Telegram-каналах.

Про це висловилась синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха у прямому ефірі телеканалу "Ми-Україна".

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Наталія Птуха закликала громадян довіряти лише офіційним джерелам метеорологічної інформації та не вестися на неперевірені дані.

"Дуже наполегливо просимо не дивитися та не довіряти цим неперевіреним джерелам. Це дуже часто зараз в Telegram-каналах хтось починає розповсюджувати інформацію модельних розрахунків сайту Ventusky. Але наразі ця інформація не підтверджена, минулого разу теж. Такого поняття, як "брудні хмари", взагалі не існує. Про всі забруднення та небезпеки ми завчасно повідомляємо", — заявила Птуха.

Раніше в мережі поширювалися твердження про те, що вже 1 березня "брудна хмара" нібито накриє західні та східні області України, а 3-4 березня вона пошириться на центральні та південні регіони.

Карта "брудної хмари", яку поширювали в соцмережах. Фото: скриншот

Проте, Укргідрометцентр запевняє, що жодних передумов для цього немає, а подібні заяви не мають наукового підґрунтя.

Нагадаємо, у Києві вчора, 26 лютого, попередили про погіршення якості повітря.

Тим часом синоптик Наталка Діденко попередила про циклон, який зіпсує погоді умови завтра, 28 лютого, у кількох областях України.