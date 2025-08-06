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Головна Метео На Сонці відбулося шість спалахів — прогноз магнітних бур

На Сонці відбулося шість спалахів — прогноз магнітних бур

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 15:01
Магнітні бурі сьогодні — що прогнозують
Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У середу, 6 серпня, суттєвих магнітних бур не прогнозується. За останню добу на Сонці відбулося шість спалахів.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 6 серпня

В середу, 6 серпня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. 

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці відбулося п'ять спалахів класу C та один спалах класу М1,1. 

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що в середу геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу та невеликою ймовірністю спалаху Х-класу.

Сонячна активність на 6 серпня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
  • Кількість сонячних плям — 56.
Магнітні бурі
Дівчина погано себе почуває через магнітні бурі. Ілюстративне фото: Freepik

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

  • вплив на серцево-судинну систему;
  • вплив на нервову систему;
  • вплив на сон;
  • зниження імунітету;
  • загострення хронічних захворювань;
  • підвищена втома, слабкість.

Нагадаємо, Новини.LIVE підготували розклад магнітних бур на серпень 2025 року.

Раніше астрономи виявили новий міжзоряний обʼєкт 3I/ATLAS. Його зафіксували на відстані, яка у 4,5 раза перевищує між Землею та Сонцем.

Сонце самопочуття здоров'я магнітні бурі Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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