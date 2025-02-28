Прогноз магнітних бур 28 лютого — існує ймовірність геомагнітного шторму

Жінка страждає через головний біль. Ілюстративне фото: freepik.com

На Землі у п'ятницю, 28 лютого, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Протягом останніх 24 годин на Сонці сталися п'ять спалахів класу С — такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде нестабільним до активного рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 28 лютого

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%;

Кількість сонячних плям — 53.

Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: freepik.com

Як уникнути впливу магнітних бур на здоров'я

Для того, аби уникнути негативних наслідків магнітних бур для здоров'я, метеозалежним радять дотримуватися наступних порад:

пити достатню кількість води для підтримки обміну речовин;

вживати продукти, багаті на магній, калій та вітаміни;

обмежити вживання кави, алкоголю та енергетиків, які можуть посилити напруження;

спати сім-вісім годин, намагаючись лягати й прокидатися в один й той самий час щодня;

медитувати: займатися йогою чи практикувати дихальні вправи.

Нагадаємо, вчора в соцмережах з'явилася інформація, що Україну на початку березня накриє "брудна хмара". Однак синоптики Укргідрометцентру офіційно спростували це.

Також синоптики повідомили, що в останній день зими в деяких областях пройде дощ з переходом у сніг.