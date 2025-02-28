Прогноз магнітних бур 28 лютого — існує ймовірність геомагнітного шторму

На Сонці сталося п'ять спалахів — прогноз магнітних бур сьогодні
На Землі у п'ятницю, 28 лютого, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 27 лютого
Протягом останніх 24 годин на Сонці сталися п'ять спалахів класу С — такі спалахи сильно не впливають на Землю.
Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде нестабільним до активного рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 28 лютого
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%;
- Кількість сонячних плям — 53.
Як уникнути впливу магнітних бур на здоров'я
Для того, аби уникнути негативних наслідків магнітних бур для здоров'я, метеозалежним радять дотримуватися наступних порад:
- пити достатню кількість води для підтримки обміну речовин;
- вживати продукти, багаті на магній, калій та вітаміни;
- обмежити вживання кави, алкоголю та енергетиків, які можуть посилити напруження;
- спати сім-вісім годин, намагаючись лягати й прокидатися в один й той самий час щодня;
- медитувати: займатися йогою чи практикувати дихальні вправи.
Нагадаємо, вчора в соцмережах з'явилася інформація, що Україну на початку березня накриє "брудна хмара". Однак синоптики Укргідрометцентру офіційно спростували це.
Також синоптики повідомили, що в останній день зими в деяких областях пройде дощ з переходом у сніг.
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