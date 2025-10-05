Прогноз магнітних бур на 5 жовтня

Можливий радіаційний шторм — прогноз магнітних бур
У неділю, 5 жовтня, потужних магнітних бур не прогнозується. Однак можливий сонячний радіаційний шторм, тому метеозалежним варто подбати про своє самопочуття.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 5 жовтня
У неділю, 5 жовтня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані. Проте суттєвих магнітних бур не очікується.
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За минулу добу на Сонці відбулося шість спалахів класу С та один спалах класу М1,2.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде від нестабільного до активного рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху Х-класу.
Сонячна активність на 5 жовтня
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
- Кількість сонячних плям — 52.
Чи впливають магнітні бурі на самопочуття людей
Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:
- вплив на серцево-судинну систему;
- вплив на нервову систему;
- вплив на сон;
- зниження імунітету;
- загострення хронічних захворювань;
- підвищена втома, слабкість.
