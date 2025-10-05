Прогноз магнітних бур на 5 жовтня

Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У неділю, 5 жовтня, потужних магнітних бур не прогнозується. Однак можливий сонячний радіаційний шторм, тому метеозалежним варто подбати про своє самопочуття.

Про це інформує Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Магнітні бурі 5 жовтня

У неділю, 5 жовтня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані. Проте суттєвих магнітних бур не очікується.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За минулу добу на Сонці відбулося шість спалахів класу С та один спалах класу М1,2.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде від нестабільного до активного рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху Х-класу.

Сонячна активність на 5 жовтня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

Кількість сонячних плям — 52.

Дівчина тримається за голову через погане самопочуття. Ілюстративне фото: Freepik

Чи впливають магнітні бурі на самопочуття людей

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

Раніше ми розповідали про життєві принципи, яких варто дотримуватися, аби жити в гармонії.

Також ми інформували, які знаки Зодіаку природжені бути лідерами.