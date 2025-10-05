Прогноз магнитных бурь на 5 октября

Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

В воскресенье, 5 октября, мощных магнитных бурь не прогнозируется. Однако возможен солнечный радиационный шторм, поэтому метеозависимым стоит позаботиться о своем самочувствии.

Об этом информирует Meteoprog.

Магнитные бури 5 октября

В воскресенье, 5 октября, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии. Однако существенных магнитных бурь не ожидается.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С и одна вспышка класса М1,2.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от нестабильного до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки Х-класса.

Солнечная активность на 5 октября

Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

Количество солнечных пятен — 52.

Девушка держится за голову из-за плохого самочувствия. Иллюстративное фото: Freepik

Влияют ли магнитные бури на самочувствие людей

Магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

