Прогноз магнитных бурь на 5 октября

Возможен радиационный шторм — прогноз магнитных бурь
В воскресенье, 5 октября, мощных магнитных бурь не прогнозируется. Однако возможен солнечный радиационный шторм, поэтому метеозависимым стоит позаботиться о своем самочувствии.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 5 октября
В воскресенье, 5 октября, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии. Однако существенных магнитных бурь не ожидается.
В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С и одна вспышка класса М1,2.
Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от нестабильного до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки Х-класса.
Солнечная активность на 5 октября
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
- Количество солнечных пятен — 52.
Влияют ли магнитные бури на самочувствие людей
Магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:
- влияние на сердечно-сосудистую систему;
- влияние на нервную систему;
- влияние на сон;
- снижение иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость, слабость.
Ранее мы рассказывали о жизненных принципах, которых стоит придерживаться, чтобы жить в гармонии.
Также мы информировали, какие знаки Зодиака прирожденные быть лидерами.
Читайте Новини.LIVE!