Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Возможен радиационный шторм — прогноз магнитных бурь

Возможен радиационный шторм — прогноз магнитных бурь

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 14:03
Прогноз магнитных бурь на 5 октября
Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

В воскресенье, 5 октября, мощных магнитных бурь не прогнозируется. Однако возможен солнечный радиационный шторм, поэтому метеозависимым стоит позаботиться о своем самочувствии.

Об этом информирует Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Магнитные бури 5 октября

В воскресенье, 5 октября, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии. Однако существенных магнитных бурь не ожидается.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С и одна вспышка класса М1,2.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от нестабильного до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки Х-класса.

Солнечная активность на 5 октября

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
  • Количество солнечных пятен — 52.
Магнітні бурі 5 жовтня
Девушка держится за голову из-за плохого самочувствия. Иллюстративное фото: Freepik

Влияют ли магнитные бури на самочувствие людей

Магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

  • влияние на сердечно-сосудистую систему;
  • влияние на нервную систему;
  • влияние на сон;
  • снижение иммунитета;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышенная усталость, слабость.

Ранее мы рассказывали о жизненных принципах, которых стоит придерживаться, чтобы жить в гармонии.

Также мы информировали, какие знаки Зодиака прирожденные быть лидерами.

самочувствие здоровье магнитные бури головная боль метеозависимость
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации