Головна Метео Дощі та морози — в Укргідрометцентрі попередили про негоду

Дощі та морози — в Укргідрометцентрі попередили про негоду

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 17:51
Оновлено: 17:51
Прогноз погоди в Україні на завтра 27 листопада від Укргідрометцентра
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 27 листопада, очікується з дощами та морозами у декількох областях. Атмосферний фронт із заходу буде повільно рухатися у східному напрямку.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 27 листопада

У більшості північних, центральних, Чернівецькій, Хмельницькій та Одеській областях вдень буде невеликий дощ. Вночі та зранку на Закарпатті та Прикарпатті місцями можливий туман.

Прогноз погоди в Україні на 27 листопада
Погода в Україні 27 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде південно-східного напрямку з переходом на Правобережжі на північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Перед фронтом у більшості регіонах ще буде тепле повітря з півдня, зумовлюючи комфортну температуру повітря. Однак на західні області вже надходитиме прохолодніше повітря, що спричинить похолодання.

Температура повітря у західних регіонах вночі +3...-2 °С, вдень +1...+6 °С. У південній частині вночі +6...+11 °С, вдень +12...+17 °С. На решті території вночі очікується +4...+9 °С, вдень +7...+12 °С.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, де завтра в Україні температура повітря прогріється до +20 °С.

А на початку грудня в Україні температура повітря буде коливатися в межах +1...8 °С. Значних опадів не прогнозується.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
