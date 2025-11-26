Прогноз погоди в Україні на завтра 27 листопада від Наталки Діденко

Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 27 листопада, очікується з похолоданням в декількох областях. Водночас місцями температура повітря підвищиться до +20 °С.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 27 листопада

Найхолодніше завтра буде у західних областях. Вдень температура повітря очікується +2...+6 °С. Найтепліше буде у південній частині — +12...+16 °С. У Криму прогріє до +15...+20 °С.

Прогноз погоди в Україні на 27 листопада. Фото: Meteopost

У північних областях очікується +6...+11 °С, на сході — +8...+12 °С. У центрі Діденко прогнозує +10...+13 °С, лише у Вінницькій області холодніше — +5...+7 °С.

Незначні дощі очікуються на півночі та в центрі України. На решті території істотних опадів не передбачається, однак хмарно.

Погода в Києві 27 листопада

У столиці очікується невеликий дощ. Вдень температура повітря підвищиться до +10 °С.

Діденко додала, що надалі очікується похолодання.

Допис Діденко. Фото: скриншот

