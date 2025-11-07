Сьогодні в Україні дощів не очікується, а температура буде доволі комфортною — прогноз синоптиків

Чоловік гуляє в осінньому парку Харкова. Ілюстративне фото: УНІАН

Сьогодні, 7 листопада погоду в Україні визначатиме поле високого атмосферного тиску. Це значить, що дощу у п'ятницю очікувати не варто, та й температура буде відносно теплою для цієї пори року.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Повідомлення від Укргідрометцентру. Фото: Скриншот

Прогноз на 7 листопада від Укргідрометцентру

Синоптики обіцяють, що в середньому по Україні температурний фон залишатиметься стабільним. Температура становитиме +8…+13 °С. На півдні країни навіть тепліше: +11…+16 °С. Прохолодніше лише у Карпатах — +3…+8 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Прогноз від Наталки Діденко

За прогнозом Діденко, пʼятниця принесе українцям справжню золоту осінь. Сьогоднішній день в Україні буде без опадів. Днем в середньому можна очікувати до +14 °C, а на півдні до +16 °C.

Втім синоптикиня попередила, що похолодання прийде орієнтовно 11–12 листопада.

Температурна карта України 7 листопада. Фото: Метеопост

У Києві сьогодні теж без дощу. Вдень повітря прогріється до +10...+11 °C.

Нагадаємо, синоптики відповіли, чи чекати сильних морозів та рясних снігопадів на Новий рік.

Раніше ми інформували, в які дні очікувати магнітні бурі протягом усього листопада.