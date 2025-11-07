Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Час "золотої осені" — прогноз погоди в Україні на сьогодні

Час "золотої осені" — прогноз погоди в Україні на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 06:25
Оновлено: 06:17
Сьогодні в Україні дощів не очікується, а температура буде доволі комфортною — прогноз синоптиків
Чоловік гуляє в осінньому парку Харкова. Ілюстративне фото: УНІАН

Сьогодні, 7 листопада погоду в Україні визначатиме поле високого атмосферного тиску. Це значить, що дощу у п'ятницю очікувати не варто, та й температура буде відносно теплою для цієї пори року. 

Про це повідомляють Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

Реклама
Читайте також:
Без дощів, але з туманами — прогноз погоди в Україні на завтра - фото 1
Повідомлення від Укргідрометцентру. Фото: Скриншот

Прогноз на 7 листопада від Укргідрометцентру

Синоптики обіцяють, що в середньому по Україні температурний фон залишатиметься стабільним. Температура становитиме +8…+13 °С. На півдні країни навіть тепліше: +11…+16 °С. Прохолодніше лише у Карпатах — +3…+8 °С.

Без дощів, але з туманами — прогноз погоди в Україні на завтра - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Прогноз від Наталки Діденко

За прогнозом Діденко, пʼятниця принесе українцям справжню золоту осінь. Сьогоднішній день в Україні буде без опадів. Днем в середньому можна очікувати до +14 °C, а на півдні до +16 °C.

Втім синоптикиня попередила, що похолодання прийде орієнтовно 11–12 листопада.

null
Температурна карта України 7 листопада. Фото: Метеопост

У Києві сьогодні теж без дощу. Вдень повітря прогріється до +10...+11 °C.

Нагадаємо, синоптики відповіли, чи чекати сильних морозів та рясних снігопадів на Новий рік.

Раніше ми інформували, в які дні очікувати магнітні бурі протягом усього листопада.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації