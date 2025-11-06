Прогноз погоди на 7 листопада - якою буде погода завтра

Без дощів, але з туманами — прогноз погоди в Україні на завтра
У п'ятницю, 7 листопада, погоду в Україні визначатиме поле високого атмосферного тиску. Опадів цього дня не очікується, а на більшій частині території утримається суха та відносно тепла погода.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.
Прогноз погоди на 7 листопада
Втім, у нічні та ранкові години в північних, східних, Вінницькій областях, а також у Карпатському регіоні можливі тумани, які місцями знижуватимуть видимість. Вітер буде слабким, змінних напрямків, зі швидкістю 3–8 метрів за секунду.
Температурний фон залишатиметься стабільним. Уночі стовпчики термометрів покажуть 0.... +5 °С, вдень — +8…+13 °С.
На півдні країни буде тепліше: вночі +4…+9 °С, удень — +11…+16 °С.
У гірських районах Карпат вночі очікується +1....–4 °С, вдень температура коливатиметься в межах +3…+8 °С.
Нагадаємо, що Наталка Діденко заявила, що принесе українцям справжню золоту осінь. В Україні пануватиме антициклон, тож опадів не очікується. Погода буде сонячною та сухою.
Тим часом синоптики відповіли, чи чекати сильних морозів та рясних снігопадів на Новий рік.
Читайте Новини.LIVE!