Прогноз погоди на 7 листопада - якою буде погода завтра

У п'ятницю, 7 листопада, погоду в Україні визначатиме поле високого атмосферного тиску. Опадів цього дня не очікується, а на більшій частині території утримається суха та відносно тепла погода.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Прогноз погоди на 7 листопада

Втім, у нічні та ранкові години в північних, східних, Вінницькій областях, а також у Карпатському регіоні можливі тумани, які місцями знижуватимуть видимість. Вітер буде слабким, змінних напрямків, зі швидкістю 3–8 метрів за секунду.

Температурний фон залишатиметься стабільним. Уночі стовпчики термометрів покажуть 0.... +5 °С, вдень — +8…+13 °С.

На півдні країни буде тепліше: вночі +4…+9 °С, удень — +11…+16 °С.

У гірських районах Карпат вночі очікується +1....–4 °С, вдень температура коливатиметься в межах +3…+8 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

