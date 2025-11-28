Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Атмосферний фронт принесе зливи — де чекати негоду на вихідних

Дата публікації: 28 листопада 2025 17:47
Яка буде погода на вихідні - прогноз погоди на 29-30 листопада
Люди у вітряну погоду. Фото: Новини.LIVE

Упродовж найближчих вихідних, 29-30 листопада, погоду більшості регіонів України визначатиме західна периферія малорухомого антициклону з центром у районі Казахстану. Це означає стабільну та спокійну погоду з температурою повітря вищою за норму та слабким вітром. Лише на півдні країни атмосферний фронт принесе дощі, подекуди досить інтенсивні у денні години неділі.

Про це повідомляє Мeteoprog.

Яка буде погода на вихідні

Субота, 29 листопада, очікується з хмарним небом у більшості регіонів. На заході України пройдуть лише локальні тумани, опадів не прогнозується, а температура вдень коливатиметься у проміжку +4...+10 °С. На півночі місцями можливий невеликий дощ або мряка, а видимість уранці знизиться через туман.

Центральні області залишаться без опадів, а повітря прогріється вдень до +11 °С. На півдні та в Криму вночі можливий туман, вдень — сухо і тепло, до +16 °С. На сході переважатиме хмарна погода без опадів, температура вдень підніметься до +11 °С.

Антициклон принесе спокійну погоду — де чекати на дощі у вихідні - фото 1
Карта погоди. Фото: meteoprog

У неділю, 30 листопада, погода залишатиметься переважно хмарною, але без істотних опадів у більшості регіонів. Лише на півдні та в Криму вдень пройдуть дощі, на Одещині місцями очікуються значні опади.

Температурні показники на заході та півночі трохи знизяться, вдень очікуються +2…+7 °С та +1…+6 °С відповідно. Центральні області прогріються до +8 °С, південні регіони — до +12 °С, а на сході повітря вдень прогріється до +7 °С.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, чого очікувати від погоди в грудні. Зокрема, опадів буде мало.

А 10 листопада жителі Києва побачили перший сніг. Новини.LIVE показували, як це було.

погода синоптик атмосферний циклон прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
