Атмосферный фронт принесет ливни — где ждать непогоду на выходных

Атмосферный фронт принесет ливни — где ждать непогоду на выходных

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 17:47
Какая будет погода на выходные - прогноз погоды на 29-30 ноября
Люди в ветреную погоду. Фото: Новини.LIVE

В течение ближайших выходных, 29-30 ноября, погоду большинства регионов Украины будет определять западная периферия малоподвижного антициклона с центром в районе Казахстана. Это означает стабильную и спокойную погоду с температурой воздуха выше нормы и слабым ветром. Только на юге страны атмосферный фронт принесет дожди, местами достаточно интенсивные в дневные часы воскресенья.

Об этом сообщает Метеопрог.

Читайте также:

Какая будет погода на выходные

Суббота, 29 ноября, ожидается с облачным небом в большинстве регионов. На западе Украины пройдут лишь локальные туманы, осадков не прогнозируется, а температура днем будет колебаться в промежутке +4...+10 °С. На севере местами возможен небольшой дождь или туман, а видимость утром снизится из-за тумана.

Центральные области останутся без осадков, а воздух прогреется днем до +11 °С. На юге и в Крыму ночью возможен туман, днем — сухо и тепло, до +16 °С. На востоке будет преобладать облачная погода без осадков, температура днем поднимется до +11 °С.

Антициклон принесе спокійну погоду — де чекати на дощі у вихідні - фото 1
Карта погоды. Фото: meteoprog

В воскресенье, 30 ноября, погода будет оставаться преимущественно облачной, но без существенных осадков в большинстве регионов. Только на юге и в Крыму днем пройдут дожди, в Одесской области местами ожидаются значительные осадки.

Температурные показатели на западе и севере немного снизятся, днем ожидаются +2...+7 °С и +1...+6 °С соответственно. Центральные области прогреются до +8 °С, южные регионы — до +12 °С, а на востоке воздух днем прогреется до +7 °С.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, чего ожидать от погоды в декабре. В частности, осадков будет мало.

А 10 ноября жители Киева увидели первый снег. Новини.LIVE показывали, как это было.

погода синоптик атмосферный циклон прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
