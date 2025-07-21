Прогноз магнітних бур на 21 липня — на Сонці сталося шість спалахів

Астросиноптики попередили про небезпеку — магнітні бурі сьогодні
У понеділок, 21 липня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Прогноз магнітних бур на 21 липня
Протягом останніх 24 годин на Сонці сталося шість спалахів класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.
Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу та невеликою ймовірністю спалахів Х-класу.
Сонячна активність на 21 липня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 1%.
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%.
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.
- Кількість сонячних плям — 39.
Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я
Для зменшення впливу магнітних бур на здоров'я метеозалежним радять дотримуватися таких порад:
- встановити режим сну;
- виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;
- збалансувати харчування;
- пити достатню кількість води;
- уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;
- забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.
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