Прогноз магнітних бур на 21 липня — на Сонці сталося шість спалахів

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

У понеділок, 21 липня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур на 21 липня

Протягом останніх 24 годин на Сонці сталося шість спалахів класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу та невеликою ймовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 21 липня

Можливість малого геомагнітного шторму — 1%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.

Кількість сонячних плям — 39.

Жінка страждає від головного болю. Фото: Pexels

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

Для зменшення впливу магнітних бур на здоров'я метеозалежним радять дотримуватися таких порад:

встановити режим сну;

виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;

збалансувати харчування;

пити достатню кількість води;

уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;

забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.

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