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Головна Метео Астросиноптики попередили про небезпеку — магнітні бурі сьогодні

Астросиноптики попередили про небезпеку — магнітні бурі сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 14:06
Прогноз магнітних бур на 21 липня — на Сонці сталося шість спалахів
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

У понеділок, 21 липня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур на 21 липня

Протягом останніх 24 годин на Сонці сталося шість спалахів класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу та невеликою ймовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 21 липня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 1%.
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%.
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.
  • Кількість сонячних плям — 39.
Чому болить голова 21 липня - магнітні бурі сьогодні
Жінка страждає від головного болю. Фото: Pexels

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

Для зменшення впливу магнітних бур на здоров'я метеозалежним радять дотримуватися таких порад:

  • встановити режим сну;
  • виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;
  • збалансувати харчування;
  • пити достатню кількість води;
  • уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;
  • забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.

Нагадаємо, в Україні очікується дощова погода сьогодні — прогноз за областями.

Водночас синоптики прогнозують теплу погоду на понеділок, хоча очікуються опади. 

космос Сонце магнітні бурі головний біль Земля
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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