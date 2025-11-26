Відео
Затяті невдахи — як зазвичай поводяться такі жінки

Дата публікації: 26 листопада 2025 12:34
Оновлено: 09:58
Типова поведінка жінок-невдах — що заважає їм досягнути успіху
Засмучена дівчина. Фото: Freepik

У більшості людей життя складається з чорних та білих смуг: ось спіткали невдачі, а після цього стається щось приємне. Однак є й особистості, які постійно стикаються лише з негараздами. У них усе ніби з рук валиться. Таких жінок-невдах вирізняють певні звички та погляди на життя.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Як поводяться жінки-невдахи

Постійно жаліють себе

Жінки, у житті яких постійно трапляються невдачі, завжди себе жаліють. Замість того, аби брати все у свої руки та рухатись до чогось кращого, вони просто страждають і звинувачують світ у несправедливості.

Опираються змінам

Зміни лякають жінок-невдах, саме тому вони завжди їм опираються. Такі особистості не хочуть виходити із зони комфорту. Це забирає в них будь-які шанси на успіх.

Уникають труднощів

Жінки-невдахи завжди шукають легкі шляхи. Вони уникають того, що може викликати труднощі. Саме через це часто такі особистості залишаються на одному місці десятками років. Вони не ростуть, адже навіть не намагаються робити важливі й складні речі.

Не визнають помилок

Жінки, які по життю натрапляють на невдачі, не здатні визнавати своїх помилок. Вони лише звинувачують інших у власних проблемах, закриваючи очі на справжні причини невдач. Така неготовність визнавати помилки й приймати уроки життя заважає досягнути чогось кращого.

Звинувачують інших у своїх проблемах

Жінки-невдахи часто перекладають провину на інших. Їм легше сказати, що знову світ проти них, колега підставив чи доля виявилася непривітною, аніж знайти справжню причину проблеми та вирішити її.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в які дати частіше за все народжуються невдахи. Нумерологи назвали кілька дат.

Також ми розповідали про те, які імена мають чоловіки й жінки невдахи. Їм завжди та у всьому не щастить.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
