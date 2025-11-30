Реальні методи стати мільйонером — розбагатіти може кожен

Чоловік тримає гроші в руках. Фото: Freepik

Багато хто думає, що стати мільйонером може лише той, хто народився у багатій сім'ї чи отримав великий спадок. Насправді ж розбагатіти може кожен, варто лише запастися терпінням та завзятістю.

Про це пише Forbes.

Як можна стати мільйонером

Розпочніть власний бізнес

Найбільше мільйонерів з усього світу заробили свої статки через бізнес. Однак не варто думати, що з першого дня відкриття власної справи ви станете успішною та багатою людиною. Мільйони на підприємництві — це тривалий процес, який потребує значних сил і багато часу. Лише вкладення та наполегливість зроблять бізнес прибутковим.

Купіть будинок

Як зазначають у Forbes, ще один спосіб стати мільйонером — купити будинок. Наприклад, можна оформити іпотеку та протягом років виплачувати кошти. Такий спосіб не потребує великих початкових вкладень й буде зручним варіантом, оскільки суму можна розбити на невеликі платежі. Зрештою ви матимете своє житло та станете власником нерухомості, що коштує мільйони.

Купуйте нерухомість для оренди

На оренді нерухомості можна створити справжню бізнес-імперію. Купуйте квартири чи будинки, аби мати стабільний високий дохід. Якщо коштів на такі інвестиції немає, можна зробити так, аби квартиранти сплачували ваші іпотечні кредити на нерухомість. Однак варто враховувати, що такий метод так само потребує часу та наполегливої праці, аби накопичити орендні одиниці.

Заробляйте опціони на акції на роботі

Не кожна фірма дає змогу заробляти працівникам опціони, однак це хороший спосіб, аби розбагатіти. Чимало людей, що працюють у технологічних компаніях чи інших стартапах, змогли кардинально змінити своє фінансове становище завдяки цьому. Звичайно, такий метод потребує часу, адже багатьом доводилось роками працювати, аби заробити свої опціони на акції. Крім того, потрібно чекати вдалого моменту, аби вони мали цінність.

