Реальные методы стать миллионером — разбогатеть может каждый

Многие думают, что стать миллионером может только тот, кто родился в богатой семье или получил большое наследство. На самом же деле разбогатеть может каждый, стоит только запастись терпением и упорством.

Об этом пишет Forbes.

Как можно стать миллионером

Начните собственный бизнес

Больше всего миллионеров со всего мира заработали свое состояние через бизнес. Однако не стоит думать, что с первого дня открытия собственного дела вы станете успешным и богатым человеком. Миллионы на предпринимательстве — это длительный процесс, который требует значительных сил и много времени. Только вложения и настойчивость сделают бизнес прибыльным.

Купите дом

Как отмечают в Forbes, еще один способ стать миллионером — купить дом. Например, можно оформить ипотеку и в течение лет выплачивать средства. Такой способ не требует больших начальных вложений и будет удобным вариантом, поскольку сумму можно разбить на небольшие платежи. В конце концов вы получите свое жилье и станете владельцем недвижимости, которая стоит миллионы.

Покупайте недвижимость для аренды

На аренде недвижимости можно создать настоящую бизнес-империю. Покупайте квартиры или дома, чтобы иметь стабильный высокий доход. Если средств на такие инвестиции нет, можно сделать так, чтобы квартиранты платили ваши ипотечные кредиты на недвижимость. Однако следует учитывать, что такой метод так же требует времени и упорного труда, чтобы накопить арендные единицы.

Зарабатывайте опционы на акции на работе

Не каждая фирма позволяет зарабатывать работникам опционы, однако это хороший способ, чтобы разбогатеть. Многие люди, работающие в технологических компаниях или других стартапах, смогли кардинально изменить свое финансовое положение благодаря этому. Конечно, такой метод требует времени, ведь многим приходилось годами работать, чтобы заработать свои опционы на акции. Кроме того, нужно ждать удачного момента, чтобы они имели ценность.

