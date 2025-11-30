Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология В Forbes назвали четыре шага, чтобы стать миллионером

В Forbes назвали четыре шага, чтобы стать миллионером

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 07:00
Реальные методы стать миллионером — разбогатеть может каждый
Мужчина держит деньги в руках. Фото: Freepik

Многие думают, что стать миллионером может только тот, кто родился в богатой семье или получил большое наследство. На самом же деле разбогатеть может каждый, стоит только запастись терпением и упорством.

Об этом пишет Forbes.

Реклама
Читайте также:

Как можно стать миллионером

Начните собственный бизнес

Больше всего миллионеров со всего мира заработали свое состояние через бизнес. Однако не стоит думать, что с первого дня открытия собственного дела вы станете успешным и богатым человеком. Миллионы на предпринимательстве — это длительный процесс, который требует значительных сил и много времени. Только вложения и настойчивость сделают бизнес прибыльным.

Купите дом

Как отмечают в Forbes, еще один способ стать миллионером — купить дом. Например, можно оформить ипотеку и в течение лет выплачивать средства. Такой способ не требует больших начальных вложений и будет удобным вариантом, поскольку сумму можно разбить на небольшие платежи. В конце концов вы получите свое жилье и станете владельцем недвижимости, которая стоит миллионы.

Покупайте недвижимость для аренды

На аренде недвижимости можно создать настоящую бизнес-империю. Покупайте квартиры или дома, чтобы иметь стабильный высокий доход. Если средств на такие инвестиции нет, можно сделать так, чтобы квартиранты платили ваши ипотечные кредиты на недвижимость. Однако следует учитывать, что такой метод так же требует времени и упорного труда, чтобы накопить арендные единицы.

Зарабатывайте опционы на акции на работе

Не каждая фирма позволяет зарабатывать работникам опционы, однако это хороший способ, чтобы разбогатеть. Многие люди, работающие в технологических компаниях или других стартапах, смогли кардинально изменить свое финансовое положение благодаря этому. Конечно, такой метод требует времени, ведь многим приходилось годами работать, чтобы заработать свои опционы на акции. Кроме того, нужно ждать удачного момента, чтобы они имели ценность.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки ведут к долгам. Финансово грамотные люди избегают этих вещей.

Также мы рассказывали о том, в какие даты рождаются будущие миллионеры. Эти люди умеют зарабатывать деньги и распоряжаться ими.

психология деньги богатство советы финансы
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации