Звички, що вганяють у борги — фінансово успішні люди їх уникають

Здивована дівчина тримає гроші в руках. Фото: Freepik

Фінансово грамотні люди не просто заощаджують, а знають, як правильно розпоряджатися грішми. Вони уникають певних звичок, що ведуть до боргів. Саме ці речі псують фінансовий добробут, тому їх краще обходити стороною.

Про це йдеться у дослідженні, яке опублікували в журналі "Економічні перспективи".

Яких звичок уникають фінансово грамотні люди

Імпульсивні покупки в інтернеті

Онлайн-шопінг часто стає не необхідністю, а інструментом, аби згаяти час чи знайти дозу швидкого дофаміну. Саме тому багато хто купує речі, які їм зовсім не потрібні, витрачаючи чималі кошти. Фінансово грамотні люди завжди уникають такої звички.

Регулярне харчування поза домом

Люди, які вміють розпоряджатися фінансами правильно, не витрачають щодня кошти на їжу поза домом. Звичайно, сніданок чи вечеря в ресторані — це не табу, однак варто підходити до цього з розумом. Якщо харчуватися кожного дня поза домом, то грошей стане відчутно менше.

Перевитрати на подарунки

Фінансово грамотні люди не витрачають надмірні кошти на подарунки. Вони зважують свої можливості й відштовхуються від них, а не роблять сюрпризи на останні гроші. Це допомагає і порадувати близьких, і не залізти в борги.

Купівля брендових товарів

Люди, які не мають фінансових труднощів, часто знаходять альтернативу брендам. Вони не ганяються за дорогими речами заради статусу, а купують те, що буде вигідніше. Саме це дає змогу уникати непотрібних витрат.

Дорогі поїздки на роботу

Багато людей витрачають ледь не половину бюджету на дорогу. Фінансово грамотні люди навпаки, схильні уникати дорогих та зручних варіантів, таких як щоденне користування автомобілем чи послугами таксі. Вони часто використовують спільні поїздки, громадський транспорт чи велосипед.

