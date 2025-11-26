Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія 5 звичок, що ведуть до боргів — їх варто уникати

5 звичок, що ведуть до боргів — їх варто уникати

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 06:45
Оновлено: 13:03
Звички, що вганяють у борги — фінансово успішні люди їх уникають
Здивована дівчина тримає гроші в руках. Фото: Freepik

Фінансово грамотні люди не просто заощаджують, а знають, як правильно розпоряджатися грішми. Вони уникають певних звичок, що ведуть до боргів. Саме ці речі псують фінансовий добробут, тому їх краще обходити стороною.

Про це йдеться у дослідженні, яке опублікували в журналі "Економічні перспективи".

Реклама
Читайте також:

Яких звичок уникають фінансово грамотні люди

Імпульсивні покупки в інтернеті

Онлайн-шопінг часто стає не необхідністю, а інструментом, аби згаяти час чи знайти дозу швидкого дофаміну. Саме тому багато хто купує речі, які їм зовсім не потрібні, витрачаючи чималі кошти. Фінансово грамотні люди завжди уникають такої звички.

Регулярне харчування поза домом

Люди, які вміють розпоряджатися фінансами правильно, не витрачають щодня кошти на їжу поза домом. Звичайно, сніданок чи вечеря в ресторані — це не табу, однак варто підходити до цього з розумом. Якщо харчуватися кожного дня поза домом, то грошей стане відчутно менше.

Перевитрати на подарунки

Фінансово грамотні люди не витрачають надмірні кошти на подарунки. Вони зважують свої можливості й відштовхуються від них, а не роблять сюрпризи на останні гроші. Це допомагає і порадувати близьких, і не залізти в борги.

Купівля брендових товарів

Люди, які не мають фінансових труднощів, часто знаходять альтернативу брендам. Вони не ганяються за дорогими речами заради статусу, а купують те, що буде вигідніше. Саме це дає змогу уникати непотрібних витрат.

Дорогі поїздки на роботу

Багато людей витрачають ледь не половину бюджету на дорогу. Фінансово грамотні люди навпаки, схильні уникати дорогих та зручних варіантів, таких як щоденне користування автомобілем чи послугами таксі. Вони часто використовують спільні поїздки, громадський транспорт чи велосипед.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як стати багатою людиною. Варто усвідомити кілька головних правил.

Також ми розповідали про те, коли народжуються люди, що мають проблеми з грішми. Їм не вдається розбагатіти.

психологія гроші звички фінанси цікаві факти
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації