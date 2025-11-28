Відео
Що належить до поганих звичок — психологи пояснили

Що належить до поганих звичок — психологи пояснили

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 09:00
Погані звички — що це насправді та як зрозуміти, що вони вам шкодять
Жінка курить електронну сигарету. Фото: Freepik

Багато хто вважає, що шкідливі звички — це речі, що негативно впливають лише на фізичний стан людини. Насправді ж їхній перелік набагато більший, а зашкодити вони можуть як здоров'ю, так і психологічному стану людини.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.



Які бувають шкідливі звички

Список шкідливих звичок є великим. Однак спочатку варто зрозуміти, що ж це насправді таке. Психологи пояснюють, що шкідливі звички — це дії, які повторюються протягом довгого часу й несуть потенційну загрозу для здоров'я, емоційного стану, навколишнього середовища тощо.

Звичайно, у першу чергу, до шкідливих звичок належать залежності, що шкодять фізичному стану людини. Вони псують здоров'я та забирають останні сили. Йдеться про:

  • куріння;
  • алкоголізм;
  • наркоманія;
  • нездорове харчування тощо.

Крім того, звички можуть бути шкідливими для психологічного стану людини. Наприклад, надмірне використання смартфонів виснажує психіку та посилює тривожність. Так само погано на психіку впливають ігнорування проблем, спілкування з негативними людьми, нестача сну.

Як наголошують психологи, в більшості людей звички формуються ще з дитинства. Саме тому батькам варто на власному прикладі показувати, які речі варто додати в життя, а яких краще позбутись. Наприклад, якщо родина воліє проводити час біля телевізора замість того, аби зайнятись чимось корисним, то діти переберуть таку звичку й собі.

Погані звички — це не просто негативні дії. Вони можуть зруйнувати все, адже чимало з них заважає досягати успіху, відкривати щось нове для себе та жити у задоволення. Саме тому не варто ігнорувати таку проблему. Якщо ви маєте звички, що шкодять вам, варто звернутися до фахівця, який допоможе їх позбутися.

психологія звички поради цікаві факти шкідливі звички
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
