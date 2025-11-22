Відео
Відео

Як назвати дитину у 2026 році — імена, що притягнуть удачу

Як назвати дитину у 2026 році — імена, що притягнуть удачу

Дата публікації: 22 листопада 2025 14:57
Оновлено: 12:35
Які імена стануть оберегом для дитини — поради астрологів й нумерологів
Дівчинка посміхається. Фото: Pexels

Деякі імена можуть стати справжніми оберегами та притягнути удачу в життя людини. Астрологи й нумерологи назвали власні фаворити на 2026 рік. Саме ці варіанти, за їхньою версією, стануть справжнім щитом для нового покоління та вбережуть від бід й нещасть.

Про це пише 2plus2.

Як назвати дівчинку у 2026 році

Аліна — це ім'я у перекладі означає "благородна". Зазвичай його власниці мають особливе відчуття стилю. До того ж вони вміють перетворювати власні ідеї на гроші та відрізняються креативністю.

Софія — таке ім'я носять мудрі особистості. Як наголошують експерти, у 2026 році воно набуде особливої сили. Софії будуть під захистом вищих сил та легко досягнуть успіху в кар'єрі та навчанні у майбутньому.

Як назвати дитину у 2026 році
Дівчинка на руках у батька. Фото: Pexels

Емма — це ім'я має потужну енергетику. Такі жінки відрізняються великими амбіціями та прагнуть бути лідерками. Саме тому нумерологи радять його тим, хто хоче виростити впевнену в собі й цілеспрямовану доньку.

Вікторія — це ім'я є символом перемоги. Дівчатка, яких у 2026 році назвуть саме так, досягнуть великих успіхів у житті. Їм все вдаватиметься як у бізнесі, так і в особистому житті.

Лія — це м'яке, але сильне ім'я. Воно принесе своїй власниці матеріальне благополуччя й захистить від невдач. У майбутньому така жінка буде притягувати успіх як магніт.

Які імена для хлопчиків варто обрати у 2026 році

Данило — це ім'я наділить хлопчика справедливістю. В майбутньому такий чоловік буде лідером, який досягатиме всього без обману й підступу.

Максим — таке ім'я астрологи пов'язують з масштабом і силою. Вони переконані, що у 2026 році цей варіант стане одним із головних магнітів для фінансового успіху.

Які імена стануть оберегом для дитини
Мама з дитиною на руках. Фото: Pexels

Артем — таке ім'я символізує стабільність та гармонію. Саме тому його власник завжди притягує удачу та рідко коли постає перед труднощами. Артем створює навколо себе атмосферу впевненості та добробуту.

Марко — це ім'я сповнене енергії. Його власники постійно будуть ризикувати й вигравати від цього. Експерти зазначають, що якщо так у 2026 році назвати дитину, то у майбутньому вона буде успішним підприємцем.

Олексій — це ім'я буде оберігати власника від невдач. Такі чоловіки часто досягають успіху в кар'єрі та у фінансових справах.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
