Какие имена станут оберегом для ребенка — советы астрологов и нумерологов

Девочка улыбается. Фото: Pexels

Некоторые имена могут стать настоящими оберегами и притянуть удачу в жизнь человека. Астрологи и нумерологи назвали собственные фавориты на 2026 год. Именно эти варианты, по их версии, станут настоящим щитом для нового поколения и уберегут от бед и несчастий.

Об этом пишет 2plus2.

Как назвать девочку в 2026 году

Алина — это имя в переводе означает "благородная". Обычно его обладательницы имеют особое чувство стиля. К тому же они умеют превращать собственные идеи в деньги и отличаются креативностью.

София — такое имя носят мудрые личности. Как отмечают эксперты, в 2026 году оно приобретет особую силу. Софии будут под защитой высших сил и легко достигнут успеха в карьере и учебе в будущем.

Девочка на руках у отца. Фото: Pexels

Эмма — это имя имеет мощную энергетику. Такие женщины отличаются большими амбициями и стремятся быть лидерами. Именно поэтому нумерологи советуют его тем, кто хочет вырастить уверенную в себе и целеустремленную дочь.

Виктория — это имя является символом победы. Девочки, которых в 2026 году назовут именно так, достигнут больших успехов в жизни. Им все будет удаваться как в бизнесе, так и в личной жизни.

Лия — это мягкое, но сильное имя. Оно принесет своей обладательнице материальное благополучие и защитит от неудач. В будущем такая женщина будет притягивать успех как магнит.

Какие имена для мальчиков стоит выбрать в 2026 году

Даниил — это имя наделит мальчика справедливостью. В будущем такой мужчина будет лидером, который будет достигать всего без обмана и коварства.

Максим — такое имя астрологи связывают с масштабом и силой. Они убеждены, что в 2026 году этот вариант станет одним из главных магнитов для финансового успеха.

Мама с ребенком на руках. Фото: Pexels

Артем — такое имя символизирует стабильность и гармонию. Именно поэтому его владелец всегда притягивает удачу и редко когда сталкивается с трудностями. Артем создает вокруг себя атмосферу уверенности и благополучия.

Марко — это имя полное энергии. Его владельцы постоянно будут рисковать и выигрывать от этого. Эксперты отмечают, что если так в 2026 году назвать ребенка, то в будущем он будет успешным предпринимателем.

Алексей — это имя будет оберегать владельца от неудач. Такие мужчины часто достигают успеха в карьере и в финансовых делах.

