Головна Психологія Як найлегше знайти роботу — не через резюме

Як найлегше знайти роботу — не через резюме

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 06:55
Найефективніший спосіб знайти роботу — чому це не резюме
Хлопець на співбесіді. Фото: Freepik
Ключові моменти Як найлегше знайти роботу

Знайти гідну роботу часто буває завданням із зірочкою. Багато хто робить ставки на вдало складене резюме чи хороше портфоліо, однак насправді все набагато простіше.

Про це пише HR Dive.

Читайте також:

Як найлегше знайти роботу

Згідно з опитуванням, понад 54% американців знайшли роботу завдяки зв'язкам. Хоча й багато хто думає, що резюме чи спеціалізовані сайти стануть у пригоді, насправді саме знайомства є найпоширенішим та найпростішим способом підшукати гідний варіант. 

Аби зрозуміти, як люди знаходять потрібну роботу, опитали тисячу респондентів. Виявилося, що 32% людей найбільше довіряють особистим знайомствам, а ще 28% — професійним контактам. Такі методи працевлаштування за ефективністю значно перевищують сайти з пошуку роботи, LinkedIn, рекрутерів чи агенції.

Як влаштуватись на роботу
Дівчина на співбесіді. Фото: Freepik

Разом з тим, більшість людей не використовують свої зв'язки повною мірою. Лише кожен десятий регулярно звертається до кількох знайомих, аби розповісти про пошук роботи та попросити про рекомендації. Тоді як 20% учасників опитування взагалі ні з ким про це не говорять.

При цьому, як зазначають фахівці, не всі готові рекомендувати кандидата своєму роботодавцеві. Дві третини опитаних готові зробити це, лише якщо добре знайомі з його навичками та потенціалом. Вони мають бути переконані, що людина впорається з поставленими їй завданнями.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно спілкуватись з колегами. Від цього залежить продуктивність.

Також ми розповідали про те, які знаки Зодіаку стають найкращими керівниками. З ними легко працювати.

робота психологія цікаві факти роботодавці працевлаштування
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
