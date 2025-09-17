Самый эффективный способ найти работу — почему это не резюме

Парень на собеседовании. Фото: Freepik

Найти достойную работу часто бывает задачей со звездочкой. Многие делают ставки на удачно составленное резюме или хорошее портфолио, однако на самом деле все гораздо проще.

Об этом пишет HR Dive.

Как легче всего найти работу

Согласно опросу, более 54% американцев нашли работу благодаря связям. Хотя и многие думают, что резюме или специализированные сайты пригодятся, на самом деле именно знакомства являются самым распространенным и простым способом подыскать достойный вариант.

Чтобы понять, как люди находят нужную работу, опросили тысячу респондентов. Оказалось, что 32% людей больше всего доверяют личным знакомствам, а еще 28% — профессиональным контактам. Такие методы трудоустройства по эффективности значительно превышают сайты по поиску работы, LinkedIn, рекрутеров или агентства.

Вместе с тем, большинство людей не используют свои связи в полной мере. Лишь каждый десятый регулярно обращается к нескольким знакомым, чтобы рассказать о поиске работы и попросить о рекомендациях. Тогда как 20% участников опроса вообще ни с кем об этом не говорят.

При этом, как отмечают специалисты, не все готовы рекомендовать кандидата своему работодателю. Две трети опрошенных готовы сделать это, только если хорошо знакомы с его навыками и потенциалом. Они должны быть убеждены, что человек справится с поставленными ему задачами.

