Главная Психология Как легче всего найти работу — не через резюме

Как легче всего найти работу — не через резюме

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 06:55
Самый эффективный способ найти работу — почему это не резюме
Парень на собеседовании. Фото: Freepik
Ключевые моменты Как легче всего найти работу

Найти достойную работу часто бывает задачей со звездочкой. Многие делают ставки на удачно составленное резюме или хорошее портфолио, однако на самом деле все гораздо проще.

Об этом пишет HR Dive.

Читайте также:

Как легче всего найти работу

Согласно опросу, более 54% американцев нашли работу благодаря связям. Хотя и многие думают, что резюме или специализированные сайты пригодятся, на самом деле именно знакомства являются самым распространенным и простым способом подыскать достойный вариант.

Чтобы понять, как люди находят нужную работу, опросили тысячу респондентов. Оказалось, что 32% людей больше всего доверяют личным знакомствам, а еще 28% — профессиональным контактам. Такие методы трудоустройства по эффективности значительно превышают сайты по поиску работы, LinkedIn, рекрутеров или агентства.

Як влаштуватись на роботу
Девушка на собеседовании. Фото: Freepik

Вместе с тем, большинство людей не используют свои связи в полной мере. Лишь каждый десятый регулярно обращается к нескольким знакомым, чтобы рассказать о поиске работы и попросить о рекомендациях. Тогда как 20% участников опроса вообще ни с кем об этом не говорят.

При этом, как отмечают специалисты, не все готовы рекомендовать кандидата своему работодателю. Две трети опрошенных готовы сделать это, только если хорошо знакомы с его навыками и потенциалом. Они должны быть убеждены, что человек справится с поставленными ему задачами.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно общаться с коллегами. От этого зависит производительность.

Также мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака становятся лучшими руководителями. С ними легко работать.

работа психология интересные факты работодатели трудоустройство
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
