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Шмигаль пояснив, як зміниться система охорони здоров’я за 5 років

18 січня 2025 09:59
Андрій Плахонін - Редактор
Стратегія розвитку системи охорони здоров’я до 2030 року — Шмигаль заявив про амбітну мету
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: пресслужба Кабміну
Андрій Плахонін - Редактор

Кабінет міністрів ухвалив Стратегію розвитку системи охорони здоров’я до 2030 року та затвердив план її реалізації на найближчі три роки. Документ передбачає три стратегічні цілі, які змінять підхід до медицини в країні.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засідання уряду.

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Першою стратегічною метою є забезпечення доступу громадян до якісної медичної допомоги. Планується розширення первинної ланки медицини, інтеграція вузькопрофільних закладів до багатопрофільних лікарень, а також адаптація медицини під потреби ветеранів. Окремий акцент зроблено на посиленні реагування на загрози пандемій та війн, відбудові й модернізації лікарень.

Міжсекторальна координація в управлінні медициною

Друга ціль Стратегії — зміцнення управлінських структур, зокрема МОЗ, НСЗУ та Центру громадського здоров’я. Уряд планує вдосконалити систему фінансування, створити міжсекторальний координаційний механізм та адаптувати українську медицину до стандартів ЄС.

Розвиток людського капіталу та інвестицій

Третя стратегічна ціль зосереджена на покращенні медичної освіти, розвитку трансплантології, телемедицини, біоінженерії та впровадженні штучного інтелекту.

Уряд також планує цифровізувати управління медициною, відмовитися від паперових документів та залучати інвестиції у сферу охорони здоров’я. Приватні лікарні можуть стати частиною програми медичних гарантій.

Шмигаль наголосив, що план реалізації стратегії включає чіткі індикатори, конкретні кроки та відповідальних осіб. За його словами, кінцева мета — створити одну з найкращих і найбільш доступних медичних систем світу.

Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до ліцензійних умов та спростив вимоги для відкриття аптек у селах.

Також ми повідомляли, що в Україні вже затвердили 12 сучасних протоколів щодо лікування бойових травм.

Денис Шмигаль Кабінет міністрів медики реформи медицина уряд

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10:51 Сина нардепа підозрюють у розкраданні коштів громади Львівщини

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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