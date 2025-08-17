На Вінниччині в секондхенді жінку вкусив клоп

Під час примірки в секондхенді — на Вінниччині жінку вкусив клоп
У Вінницькій області під час примірки штанів у секондхенді жінку вкусив клоп. Як з'ясували спеціалісти, жінку вкусив сосновий насіннєвий клоп.
Про це повідомляє Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб у неділю, 17 серпня, у Facebook.
В секондхенді жінку вкусив клоп
Щороку 17 серпня у світі відзначають День секонд-хенду — день, коли наголошується на перевагах повторного використання речей, екологічності та ощадливості. Але разом із перевагами іноді трапляються й неприємні ситуації.
Завідувач паразитологічної лабораторії Вінницького ОЦКПХ Жанна Маріянко та ентомолог Діна Горба, розповіли про реальний випадок, який стався у Вінницькій області. Зокрема, вони дали кілька важливих порад, які допоможуть уникнути ризиків під час покупок у магазинах вживаного одягу.
Деталі історії про укус клопа в секондхенді
До паразитологічної лабораторії Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб звернулася жінка з Вінницького району. Вона розповіла, що під час примірки штанів у магазині секонд-хенду її вкусила велика комаха.
Першим спеціалістом, до якого звернулася пацієнтка, був лікар-інфекціоніст. Через розмір і зовнішній вигляд комахи лікар запідозрив, що це міг бути так званий "поцілунковий клоп" (наукова назва — триатомовий клоп). Ці клопи небезпечні тим, що переносять хворобу Шагаса — важке інфекційне захворювання, що вражає серце, нервову систему та інші органи. На щастя, жінка зберегла комаху та принесла її до лабораторії на дослідження.
Результати дослідження
Фахівці-ентомологи уважно вивчили комаху та встановили, що це не небезпечний триатомовий клоп, а сосновий насіннєвий клоп (лат. Leptoglossus occidentalis). Його часто можна зустріти в лісах Північної Америки, але останніми роками його почали знаходити і в різних регіонах України — зокрема, в Житомирській, Тернопільській і Львівській областях.
Цей клоп харчується соками хвойних дерев і не становить такої небезпеки, як триатомовий. Проте його укуси болючі, можуть викликати почервоніння, свербіж або алергію.
Як клоп міг опинитися у штанах
Соснові клопи часто потрапляють до України разом із новорічними ялинками, деревиною, а також транспортом. Можливо, ця комаха сховалася у тканині під час транспортування одягу, і потрапила до магазину секонд-хенду.
Сосновий клоп: рослиноїдний, живе у лісах, не є небезпечним для людей, але може боляче вкусити. Добре літає, активний вдень.
Триатомовий клоп: паразитує на людях і тваринах, небезпечний, бо переносить хворобу Шагаса. Живе в теплих країнах, активний вночі.
Як уникнути укусу клопа в магазинах одягу — поради
Цей випадок закінчився добре, адже комаха виявилася безпечною, хоч і кусючою. Але ситуація нагадує про важливість обережності при використанні вживаних речей.
Одяг обов’язково потрібно прати та прасувати після покупки, навіть якщо він на вигляд ідеально чистий, новий і навіть з етикеткою.
Уважно оглядайте речі перед тим, як приміряти. Особливо звертайте увагу на кишені, підкладку, шви — саме там можуть ховатися комахи.
Якщо вас укусила невідома комаха — негайно звертайтеся до лікаря. Постарайтеся зберегти комаху та принести її в лабораторію Вінницького ОЦКПХ для дослідження.
Перед подорожами за кордон варто дізнатися про можливі інфекції та шкідників, які там зустрічаються. Це допоможе уникнути небезпек.
