Менопауза та гормональна терапія — що потрібно знати жінкам

Попри розвиток медицини та приділенню уваги жіночому здоров'ю, менопауза й досі обростає міфами та страхами. Частина жінок вважає її початком старіння і відмовляється від гормональної терапії.

Про те, чому цей період не варто сприймати як вирок, розповіла акушер-гінеколог Ольга Єфіменко в інтерв'ю "РБК-Україна".

Коли настає менопауза в жінок

Лікарка пояснює, що менопауза зазвичай настає приблизно у 50 років. На її початок може впливати генетика, але значно сильніше — хронічний стрес і загальний спосіб життя. Вагітності, пологи чи регулярність статевого життя на вік менопаузи майже не впливають.

"Водночас треба зазначити, що це — дуже індивідуально. Я знаю багатьох жінок, які народили після 40 років, і після цього в них одразу ж настала менопауза. А є жінки, які також народили після сорока, але менопауза в них настала ближче до 50 років", — повідомила лікарка.

Також вона зауважила, що бувають й такі випадки, коли менопауза настає значно раніше і зазвичай це трапляється через пережитий сильний стрес.

Що робити жінці у випадку настання менопаузи та як подбати про себе

Єфіменко наголошує, що менопауза — це не кінець жіночності. Сьогодні жінка проводить у цьому періоді третину життя, тому важливо сприймати його не як втрату, а як новий етап. Індивідуально підібрана гормональна терапія та регулярні обстеження допомагають підтримувати здоров’я та якість життя.

"Так, жінка в менопаузі, на відміну від жінки в репродуктивному віці, вже не може народити дітей. Хоча завдяки сучасним допоміжним репродуктивним технологіям стати матір'ю можна і в 60 років. Але це вже — особистий вибір жінки, на який вона має повне право. Жінка у 50 років має життєвий досвід, багато чого досягла, має соціальний статус, часто — вже виховала дітей. Є багато способів просто радіти життю", — повідомила Ольга Єфіменко.

Лікарка наголосила, що жінкам у менопаузі потрібно приділяти багато уваги своєму здоров'ю. Вона радить дотримуватися здорового харчування та не відмовлятися від фізичних навантажень.

"Необхідними є позитивне мислення, а також хобі — читання книг, йога, театр, риболовля тощо. Тобто все, що приносить радість і наповнює життя сенсом", — сказала Єфіменко.

