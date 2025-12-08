Видео
Главная Медцентр Менопауза после 40 лет — почему это не приговор и как жить дальше

Дата публикации 8 декабря 2025 12:30
Менопауза и гормональная терапия — что нужно знать женщинам
УЗИ органов таза. Фото: Pexels

Несмотря на развитие медицины и уделение внимания женскому здоровью, менопауза до сих пор обрастает мифами и страхами. Часть женщин считает ее началом старения и отказывается от гормональной терапии.

О том, почему этот период не стоит воспринимать как приговор, рассказала акушер-гинеколог Ольга Ефименко в интервью "РБК-Украина".

Когда наступает менопауза у женщин

Врач объясняет, что менопауза обычно наступает примерно в 50 лет. На ее начало может влиять генетика, но значительно сильнее - хронический стресс и общий образ жизни. Беременности, роды или регулярность половой жизни на возраст менопаузы почти не влияют.

"В то же время надо отметить, что это — очень индивидуально. Я знаю многих женщин, которые родили после 40 лет, и после этого у них сразу же наступила менопауза. А есть женщины, которые также родили после сорока, но менопауза у них наступила ближе к 50 годам", — сообщила врач.

Также она отметила, что бывают и такие случаи, когда менопауза наступает значительно раньше и обычно это случается из-за пережитого сильного стресса.

Что делать женщине в случае наступления менопаузы и как позаботиться о себе

Ефименко отмечает, что менопауза — это не конец женственности. Сегодня женщина проводит в этом периоде треть жизни, поэтому важно воспринимать его не как потерю, а как новый этап. Индивидуально подобранная гормональная терапия и регулярные обследования помогают поддерживать здоровье и качество жизни.

"Да, женщина в менопаузе, в отличие от женщины в репродуктивном возрасте, уже не может родить детей. Хотя благодаря современным вспомогательным репродуктивным технологиям стать матерью можно и в 60 лет. Но это уже — личный выбор женщины, на который она имеет полное право. Женщина в 50 лет имеет жизненный опыт, многого достигла, имеет социальный статус, часто — уже воспитала детей. Есть много способов просто радоваться жизни", — сообщила Ольга Ефименко.

Врач подчеркнула, что женщинам в менопаузе нужно уделять много внимания своему здоровью. Она советует придерживаться здорового питания и не отказываться от физических нагрузок.

"Необходимы позитивное мышление, а также хобби — чтение книг, йога, театр, рыбалка и тому подобное. То есть все, что приносит радость и наполняет жизнь смыслом", — сказала Ефименко.

Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
